Le dossier du pont de la Véloroute à Inkerman stagne

Le comité du pont d'Inkerman, dans la Péninsule acadienne, commence à montrer des signes d'impatience envers le gouvernement provincial.

Le vieux pont de bois, sur le trajet de la Véloroute de la Péninsule acadienne, a été détruit il y a six ans par un incendie.

Depuis six ans, les restes du vieux pont de bois d'Inkerman servent de perchoirs pour les oiseaux. Photo : Radio-Canada / René Landry

Le président du comité du pont d'Inkerman, Maxime Caron, indique qu'à peu près rien n'a bougé depuis avril dernier en vue de reconstruire le pont.

C'est plus de la frustration parce qu'on a travaillé beaucoup au cours des dernières années pour arriver dans les délais de ce qu'on nous demandait , explique-t-il. On a rencontré le premier ministre et les différents intervenants puis là, c'est comme si on est juste là en attente et il n'y a plus rien qui se passe.

Le président du comité du pont d'Inkerman, Maxime Caron, a hâte que les choses se remettent à bouger plus rapidement en vue de la construction d'un nouveau pont. Photo : Radio-Canada / René Landry

Il rappelle que les plans et les études sont complétés, qu'il ne manque que le feu vert et les fonds des gouvernements.

Une chasse à l'as à permis de mettre de côté 2 millions de dollars pour ce projet d'environ 10 millions.

Une question de sécurité

Entre-temps, Maxime Caron s'inquiète en raison du détour qui doit être fait par les utilisateurs du sentier, en passant sur le pont routier d'Inkerman.

Le pont routier est situé sur la route 113 à Inkerman. Photo : Radio-Canada / René Landry

On ne voudrait pas qu'il arrive quelque chose de vraiment grave.

Il y a une limite de vitesse, mais ça roule pas mal plus vite , déplore-t-il. Pour les cyclistes qui passent là, ça peut être très dangereux. C'est la même chose pour les amateurs de VTT. Il est aussi arrivé des incidents ici et là durant les hivers pour des motoneigistes qui passent sur la glace.

Un éventuel enjeu électoral?

Une autre crainte du président du comité c'est que le projet de construction d'un nouveau pont devienne en enjeu électoral.

Ce serait la moindre des choses qu'on nous donne un pont avant les prochaines élections , conclut-il.

Des questions ont été acheminées à la Société de développement régional du Nouveau-Brunswick, de même qu'au ministère du Tourisme du Patrimoine et de la Culture et au ministère des Transports et infrastructures pour connaître leurs explications.