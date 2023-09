L’arrivée du fabricant suédois de batteries électriques Northvolt en Montérégie se profile de plus en plus. Ottawa et Québec préparent une annonce commune en présence des premiers ministres Justin Trudeau et François Legault. Et la date du 28 septembre a été encerclée au calendrier, selon nos informations.

Le projet est privé, mais d’importantes subventions gouvernementales sont à prévoir. Il verrait Northvolt construire une usine de cellules à batteries sur des terrains situés à la limite des municipalités de Saint-Basile-le-Grand et de McMasterville, près de Beloeil.

Le site en question abritait autrefois l’usine d’explosifs de la Canadian Industries Limited (CIL). Celle-ci a fermé ses portes au tournant des années 2000.

Lors du passage de Radio-Canada, mercredi midi, des arpenteurs prenaient déjà des mesures sur le site. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

L’investissement prévu avoisinerait les 7 milliards de dollars.

Les contributions de Québec et d’Ottawa font toujours l’objet de discussions, mais il est d’ores et déjà acquis que les deux ordres de gouvernement participeront à la fois à la construction et à la production de l’usine, à l’instar de l’entente conclue avec Stellantis, en Ontario.

Il s’agit du plus gros [projet] que l’histoire du Québec n’aura jamais vu , selon les termes utilisés par le ministre québécois de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, mardi soir, à l’émission En direct avec Patrice Roy sur ICI RDI.

Un secteur en plein essor La « filière batterie » se développe à vitesse grand V, ces jours-ci, au Québec. Mardi, le Groupe Volta a annoncé en présence des premiers ministres Trudeau et Legault un investissement de 750 millions de dollars pour créer une usine de feuilles de cuivre à Granby. En août, les gouvernements fédéral et provincial ont aussi fait savoir qu’ils injecteraient 644 millions dans la nouvelle usine de Ford à Bécancour, où des cathodes pour batteries de véhicules électriques seront fabriquées. Autrefois connue sous le nom de Recyclage Lithion, l'entreprise émergente québécoise Lithion Technologies prévoit en outre démarrer cet automne sa première usine de recyclage de batteries lithium-ion à Saint-Bruno-de-Montarville, sur la Rive-Sud.

Un investissement structurant pour le Québec

Fondée en 2016, la société Northvolt est une jeune entreprise déjà présente dans plusieurs pays européens comme la Suède, l’Allemagne et la Pologne.

Le groupe – qui compte BMW, Volvo et Volkswagen parmi ses clients – a notamment démarré en 2021 une « giga-usine » dans le nord de la Suède destinée à concurrencer l'américaine Tesla et les producteurs asiatiques de batteries lithium-ion pour l'industrie automobile.

Son implantation en Montérégie serait pour elle une première au Canada.

Si elle se confirme, la construction d’une telle usine représentera un investissement très structurant pour le Québec, selon Yan Cimon, professeur de stratégie à la Faculté des sciences de l’administration de l’Université Laval.

Concrètement, ça veut dire que le Québec est en train de s'insérer dans les segments à plus forte valeur ajoutée des grandes chaînes d'approvisionnement mondial de cette industrie-là.

Le moment est d’autant bien choisi que plusieurs législations dans le monde s’apprêtent, comme le Canada, à se tourner vers l’électrification des transports individuels et à interdire la vente de véhicules neufs à essence, souligne le professeur Cimon.

Les grands paris sont en train de se faire en ce moment , dit-il. En se positionnant tout de suite, le Québec deviendra donc très difficile à déplacer en faveur de pays qui voudraient se joindre à la course , selon lui.

Largement clôturé, le terrain en jeu est situé le long du chemin du Richelieu, près de la rivière du même nom. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Sans confirmer quoi que ce soit, le maire de McMasterville, Marc Dulac, a admis en entrevue mercredi à Radio-Canada que des rencontres avaient eu lieu avec des représentants de Northvolt et d’autres entreprises de la filière batterie intéressées à acquérir le site de l’ancienne usine d’explosifs de la CIL .

Environ 75 % des terrains convoités se trouvent sur le territoire de Saint-Basile-le-Grand, dans une zone réservée aux activités industrielles de faible ampleur, a-t-il expliqué.

Advenant que les visées de Northvolt se concrétisent, les lots situés dans sa municipalité, près de la gare de train de banlieue, devraient pour leur part faire l’objet d’un changement de zonage, reconnaît M. Dulac, puisque ceux-ci sont situés dans un secteur mixte (résidentiel et commercial), où un projet de type TOD (transit oriented development) devait initialement voir le jour.

La proximité d'une gare d'exo faciliterait le transport des travailleurs de l'usine. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Des citoyens inquiets des nuisances que pourrait causer l’implantation d’une usine à batteries dans la vallée du Richelieu ont lancé une pétition visant à convaincre les élus de McMasterville de ne pas permettre une telle modification réglementaire.

Le maire promet que la Municipalité fera ses devoirs pour s’assurer que, si un tel projet devait advenir , celui-ci se ferait au bénéfice des citoyens et de leur qualité de vie.

Du même souffle, M. Dulac souligne néanmoins que l’arrivée d’une entreprise de la « filière batterie » à McMasterville pourrait s’avérer intéressante , non seulement pour la vallée du Richelieu, mais pour toute la province.

Le développement de la filière batterie au Québec, c'est vraiment un domaine porteur et on souhaite que ça se concrétise , dit-il.

Avec les informations de Louis Blouin, Jacaudrey Charbonneau, Thomas Gerbet et Diana Gonzalez