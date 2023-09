IA : la fausse chanson de Drake et The Weeknd tente sa chance pour les Grammy 

Le producteur anonyme Ghostwriter a soumis sa chanson Heart of My Sleeve dans deux catégories pour les prochains prix Grammy : chanson rap de l’année et chanson de l’année, selon ce que rapporte le New York Times. Le titre, retiré des plateformes de diffusion en avril, utilise l’intelligence artificielle pour recréer les voix de Drake et The Weeknd.

Après des mois de silence radio, Ghostwriter a lancé mardi un nouvel extrait intitulé Whiplash, sur lequel on peut entendre des versions drôlement convaincantes de Travis Scott et 21 Savage, grâce à la magie de l’IA.

Une personne qui représente l’artiste – et qui a souhaité garder l’anonymat – a affirmé au New York Times que Whiplash, tout comme Heart on My Sleeve, est à la base une composition originale écrite et enregistrée par des êtres humains.

Ghostwriter aurait tenté de maîtriser le contenu, la livraison, le ton et le phrasé des artistes qu’il imite avant de servir des outils offerts par l’IA. Heart on My Sleeve serait ainsi théoriquement admissible pour les prix Grammy.

La Recording Academy a en effet décidé cet été d’une nouvelle règle stipulant que les œuvres comportant des éléments d'IA étaient admissibles, tant qu’un être humain y avait apporté une contribution significative au niveau de la musique et/ou des paroles.

Au niveau créatif, c’est absolument éligible parce que [la chanson] a été écrite par un humain , a expliqué au New York Times le producteur Harvey Mason Jr., président du CA de la Recording Academy.

Il a ajouté que son équipe devra également vérifier si la chanson était commercialement disponible pendant la période d’admissibilité, les règles des Grammy stipulant qu’un titre doit avoir une distribution générale pour être nommé, ce qui n’est pas clair pour Heart on My Sleeve.

Ouvrir en mode plein écran La chanson «Heart on My Sleeve» imite à s'y méprendre les voix et les styles de The Weeknd et de Drake. Photo : Getty Images / Kevin C. Cox / Kevin Winter

Heart on My Sleeve a généré plus de 15 millions de vues sur TikTok, 275 000 sur YouTube, ainsi que 600 000 écoutes sur Spotify avant d'être supprimée des catalogues du géant suédois et d'Apple Music à la demande d'Universal Music Group, qui invoque des violations de droits d'auteur.

En arrière-scène, un remue-ménage autour de l’IA

Si Ghostwriter est resté loin de l’œil du public depuis ce retrait, il aurait passé son temps à rencontrer des propriétaires d’étiquettes, des sommités de la technologie, des plateformes de diffusion et des artistes pour discuter des meilleures façons d’exploiter les forces de l’IA.

Le futur est ici. Les artistes ont maintenant la possibilité de laisser leur voix travailler à leur place sans lever un doigt. Ceci étant dit, Ghostwriter est ouvert pour les affaires , a écrit le mystérieux personnage sur son compte X (ex-Twitter).

La 66e cérémonie des Grammy se tiendra le 4 février 2024 à Los Angeles.

