Le trajet entre le Québec et les Maritimes toujours impossible en autobus

Depuis la pandémie, le service d’autobus offrant une connexion entre les Maritimes et le Québec a été aboli, une situation qui complique les déplacements entre les provinces de l'est pour les personnes à faible revenu ou sans voiture.

Caroline Bélisle demeure à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Comédienne et autrice, elle doit régulièrement sortir de la province pour son travail. De plus, sa famille et son petit copain résident au Québec et en Ontario.

J’ai toutes les raisons du monde pour être toujours en train de me promener , plaisante-t-elle.

Caroline Bélisle n’a pas de voiture, pour des raisons financières et écologiques. L’abolition du service d’autobus entre le Nouveau-Brunswick et le Québec lui pèse lourd.

Publicité

Un aller simple en autobus vers Montréal lui coûtait environ 150 $, avant la pandémie, soit plusieurs centaines de dollars de moins que le prix prix d'un billet d'avion en 2023.

Se tourner vers le train n'est pas une option pratique, dit-elle. Les départs depuis Moncton ne sont offerts que trois fois par semaine, soit le dimanche, le mercredi et le vendredi. C'est sans compter les retards.

Comme pour l'avion, le prix des billets de train peut aussi s'avérer prohibitif.

Pour une réservation faite à l'avance, un aller simple en classe économique entre Moncton et Montréal coûte approximativement 145 $, avant les taxes. Le nombre de sièges étant limités, les autres billets offerts par VIA Rail oscillent entre 225$ et 450 $.

Ouvrir en mode plein écran Ce trajet du train Océan de VIA Rail, offert trois jours par semaine, est d’une durée de 20 heures, sans compter d'éventuels retards. Photo : VIA Rail

Depuis la pandémie, c’est comme si on est obligé de se déplacer en avion , affirme-t-elle. Non seulement c’est un problème écologique, mais économiquement, ce n’est pas viable.

Connectivité interrompue Rivière-du-Loup, au Québec, a été pendant des années le point de rencontre des transporteurs Maritimes Bus, Greyhound et Orléans Express. Les correspondances d’autobus qui se faisaient dans cette ville ont ainsi assuré une connectivité entre les Maritimes, le Québec et l’Ontario. En mars 2020, l'entreprise Maritime Bus a toutefois cessé ses trajets vers Rivière-du-Loup, d'abord en raison de la crise sanitaire, puis pour des raisons financières. En mai 2021, Greyhound Canada, le principal transporteur en Ontario, aboli tous ses trajets d'autobus au Canada après 100 ans de services. Seule Orléans Express dessert encore Rivière-du-Loup en 2023, mais l'entreprise n'offre aucun trajet à l'extérieur du Québec.

Comme elle ne peut plus prendre l’autobus, Caroline Bélisle s’est tournée vers le covoiturage, une solution loin d'être idéale, car les trajets sont souvent offerts à la dernière minute.

De plus en plus d’arnaques ont aussi fait leur apparition sur les pages Facebook de covoiturage au cours des derniers mois, a-t-elle remarqué.

Les gens profitent vraiment du désespoir des gens [qui peinent] à se déplacer d’une province à l’autre. Je connais beaucoup de gens à qui ça arrive.

Vers un nouveau trajet Halifax-Moncton-Québec

Le PDG de Maritime Bus, Mike Cassidy, indique que le rétablissement du trajet vers Rivière-du-Loup n'est pas prévu.

Ce que souhaite l’homme d’affaires, c’est plutôt d'offrir, le plus vite possible, un service d’autobus journalier entre la Nouvelle-Écosse et le Québec.

Ouvrir en mode plein écran Mike Cassidy, PDG de Maritimes Bus. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Ledit autobus quitterait quotidiennement Halifax à 7 h (HA) et effectuerait des arrêts notamment à Moncton, Fredericton, Woodstock et Edmundston. Il finirait son trajet dans la ville de Québec, assez tôt pour permettre aux passagers de prendre le dernier autobus d’Orléans Express se rendant à Montréal.

Dans le sens inverse, le départ de Québec à destination d'Halifax serait offert à compter de 11h30.

Ça, pour moi, ce serait de la connectivité , clame Mike Cassidy.

Nous savons qu’il y a un besoin pour les gens de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard de se rendre au Québec et en Ontario. Il faut réussir à le faire. C’est possible.

Maritime Bus espère obtenir des fonds des gouvernements afin de mettre en place son projet.

Je ne veux pas avoir à augmenter mes tarifs à Maritime Bus , explique le PDG . Nous croyons que les prix des billets doivent rester bas afin de rejoindre le plus de gens possible.

Maritime Bus espère pouvoir offrir le trajet entre Halifax et Québec pour 150 $, avant les taxes.

Ouvrir en mode plein écran Le prix des vols d’avion intérieur a augmenté depuis la crise sanitaire de la COVID-19 et plusieurs particuliers à faible revenu ne peuvent se payer ce moyen de transport. (Photo d'archives) Photo : Reuters / Pierre Albouy

Puisque son entreprise a été durement frappée par la pandémie, Mike Cassidy estime légitime un appui financier des gouvernements, une mesure qui permettrait aux citoyens des Maritimes de se déplacer plus facilement entre les provinces.

Publicité

Si tu ne veux pas être dans un avion, que tu n’as pas accès à une voiture et que tu ne fais plus confiance aux horaires de train, l’autobus doit absolument faire partie de la solution , lance-t-il.

Une réponse aux recommandations cet automne

Bien que le fédéral dit reconnaître l’importance des services d’autobus interurbains pour appuyer la qualité de vie de la population canadienne, il rappelle qu'en vertu de la Loi sur les transports routiers, il s'agit d'un dossier qui relève surtout des gouvernements provinciaux et territoriaux.

À la suite de l’abandon par Greyhound de tous ses services intérieurs [au Canada], le ministre des Transports a écrit à ses collègues provinciaux et territoriaux en juillet 2021 pour les encourager à collaborer afin d’évaluer l’état actuel du secteur et de déterminer les possibilités de soutenir les services d’autobus interurbains , a indiqué dans un courriel un porte-parole de Transports Canada.

Ouvrir en mode plein écran Lors de l'abolition des services offerts au Canada par Greyhound en 2021, des voix se sont élevées pour réclamer des subventions au secteur du transport collectif ou encore la création d'un service national. Photo : Radio-Canada / Justine Cohendet

Le gouvernement fédéral promet aussi de répondre aux recommandations du Comité permanent des transports, de l’infrastructure et des collectivités cet automne.

Dans le rapport Améliorer la connectivité des autobus au Canada du Comité permanent des transports, de l’infrastructure et des collectivités, présenté en mai 2023, Mike Cassidy indiquait que les gouvernements des quatre provinces de l’Atlantique sont désireux de collaborer avec le gouvernement fédéral pour développer des réseaux de transport interurbain par autobus.

Radio-Canada n’a pas pu rejoindre les ministères des Transports et Infrastructures du Nouveau-Brunswick ou de la Nouvelle-Écosse au moment de l’écriture de cet article.