Les nombreuses journées pluvieuses de l’été ont compliqué le travail dans l'industrie de la tourbe – l'une des plus importantes dans la Péninsule acadienne – qui dépend d’une météo favorable.

Selon les commentaires de ceux qui travaillent dans cette l’industrie, c’est une saison à oublier pour les producteurs de tourbe de la région.

Ça a été une année en queue de poisson, comme tout le monde a pu voir dans la région. C’est sûr que les objectifs de récolte sont extrêmement durs à atteindre pour cette année , estime Mickaël Godin, directeur régional des opérations chez The Scotts Miracle-Gro Company de Coteau Road, à Lamèque.

Ouvrir en mode plein écran Mickaël Godin, directeur régional des opérations chez The Scotts Miracle-Gro Company de Coteau Road, à Lamèque. Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

Pour pouvoir récolter la tourbe, il faut attendre qu’elle soit sèche. La tourbe n’a pas eu le temps de sécher, donc les producteurs n’ont pas eu le temps de produire beaucoup de tourbe cet été , explique Laurent Daou, de l'Institut de recherche en sciences appliquées Valorès à Shippagan.

L’industrie tente de profiter des dernières belles journées pour récolter un peu de matière première et limiter les pertes anticipées. On espère avoir une meilleure récolte l’an prochain.

Dans notre domaine d'expertise, on se reprend l’année prochaine. Lorsque la saison est finie, elle est terminée. On ne peut pas récolter de la tourbe qui est trop humide.

Pour Mickaël Godin, qui œuvre dans l'industrie depuis plusieurs années, les saisons se suivent, mais ne se ressemblent pas.

De dire que ça vient des changements climatiques, je ne suis pas assez expert pour parler de ça. Mais dans des saisons de tourbes, il y a des saisons qui sont plus pluvieuses que d’autres , relate-t-il.

Les effets des changements climatiques

Sur l’île Lamèque où les tourbières couvrent environ le quart du territoire, les experts jettent le blâme sur les changements climatiques qui s'intensifient au cours des dernières années.

Pour l'Institut de recherche en sciences appliquées Valorès à Shippagan, les changements climatiques ont joué un rôle dans la saison désastreuse dans l'industrie de la tourbe.

Ah oui, ça influence les tourbières de différentes manières , est convaincu le chercheur Laurent Daou.

Ouvrir en mode plein écran Laurent Daou, chercheur à l'Institut de recherche en sciences appliquées Valorès, à Shippagan. Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

Environ le quart de l’île Lamèque est composée de tourbières. De cette tourbe, 8 % est exploité par pas moins de sept industries horticoles.

La vigilance est de mise afin d'éviter une exploitation qui pourrait engendrer des problèmes environnementaux.

Ouvrir en mode plein écran L’île de Lamèque est composée à 25 % de tourbières. Photo : Radio-Canada

La proximité avec la mer et le fait que les tourbières sont très peu surélevées par rapport à la mer peuvent entraîner l’infiltration de l’eau salée. La tourbière risque de se transformer en marais salant. Non seulement ça risque de détruire des écosystèmes, mais ça risque aussi de relâcher beaucoup plus de carbone dans l’atmosphère , indique le chercheur chez Valorès.

D’après un reportage de Mario Mercier