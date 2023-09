Eye of the Tiger promet une carte des ligues majeures aux partisans gatinois

S’il faut en croire le promoteur Camille Estephan, les partisans de boxe de l’Outaouais seront choyés vendredi soir au Casino du Lac Leamy. Eye of the Tiger présente un gala de 11 combats pour son deuxième événement en moins d’un an dans la région.

C’est une carte des ligues majeures , a lancé Estephan lors du traditionnel point de presse pour mousser l’événement. Nous présentons des athlètes qui sont la crème de la crème actuellement et d’autres qui représentent le futur de ce sport. Ils vont faire la pluie et le beau temps longtemps en boxe!

Le gala présente un beau mélange de boxeurs locaux et d’athlètes bien établis sur la scène internationale. Les boxeurs de l’Outaouais Alexandre Gaumont, Dave O’Reilly et Vanessa Lepage-Joanisse seront en action, juste avant Steven Clagett et Christian Mbilli.

Mbilli, Français d’origine installé à Montréal, invaincu en 24 sorties, affrontera l'Américain Demond Nicholson en finale. Nicholson, âgé de 30 ans, présente une fiche de 26 victoires en 32 combats et vient de s’incliner sur décision des juges contre l’ancien champion du monde Demetrius Andrade.

Le challenge ne me fait pas peur. C’est un combat de remise en forme pour moi. N’importe qui peut avoir une ceinture. Il a affronté des adversaires coriaces, mais ce n’est rien que je n’ai déjà vu , a osé Nicholson.

Christian Mbilli est invaincu en 24 sorties. Photo : Gracieuseté : Vincent Ethier - EOTTM © 2023

Ça sera une très belle remise en forme pour lui, je lui promets , a répondu Mbilli. Je n'ai même pas les mots, je crois que ce sera un cauchemar. Le combat va commencer et il va avoir hâte que ce soit fini je pense.

On amène des duels difficiles parce qu’on les veut. Je ne m’attends à rien de moins pour vendredi. On veut des combats impressionnants qui vont faire le tour du monde.

Les partisans semblent répondre à l’appel. Plus de 90 % des quelque 900 billets disponibles ont été vendus pour l’événement et Eye of the Tiger espère faire salle comble.

Les boxeurs locaux en vedette

Alexandre Gaumont (8-0, 6 K.-O) sera confronté au Mexicain Ulices Tovar Rivera (8-0, 5 K.-O). Ce sera un premier combat de huit rounds pour le Gatinois, qui fera face à un adversaire plus grand que lui.

J’ai vu juste une vidéo, mais il a l’airtough. Les Mexicains sont durs d’habitude. Comme il est plus grand que moi je devrai travailler fort pour le toucher. Nous avons beaucoup travaillé ça avec Dave (O’Reilly, qui sera aussi sur la carte), je suis habitué , a expliqué Gaumont, qui s’attend à son plus grand test en carrière.

Le Mexicain Ulices Tovar Rivera possède quelques centimètres d'avantage sur le Gatinois Alexandre Gaumont. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Chose certaine, le boxeur de Buckingham devra bien gérer ses émotions dans le ring alors qu’il avait eu de la difficulté avec son énergie lors du dernier gala à Gatineau.

J’avais tellement eu une vague d’énergie en entendant les gens crier mon nom que j’avais essayé de le finir [l’adversaire] au premier round. Je vais devoir gérer mon énergie. Je vois ce combat plus comme un autre combat normal maintenant. Il y a beaucoup de partisans, mais je dois faire la même chose que d’habitude , a ajouté Gaumont.

Vanessa Lepage-Joanisse (5-1, 2 K.-O) en sera à une première présence devant ses amis et sa famille depuis 2016. La boxeuse de la Petite-Nation a effectué un retour à la compétition en mars dernier après six ans d’arrêt.

Je suis tellement fébrile et heureuse d’être devant mon monde! J’ai hâte de me battre devant eux, surtout au Casino dans une salle tellement bien faite. Les spectateurs sont presque dans le ring avec toi , a dit l’athlète de 28 ans.

La boxeuse Vanessa Lepage-Joanisse (à droite) fera son premier combat en Outaouais depuis 2016. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

J’ai travaillé tellement fort. On devrait voir une Vany beaucoup plus explosive, beaucoup plus forte. On a travaillé tellement fort. Les devoirs sont faits.

La jeune athlète était tombée dans une profonde dépression en 2017 après avoir perdu en combat de Championnat du monde au Mexique et subi une commotion cérébrale. Elle a atteint 315 livres et s’est reprise en main dans la dernière année. Elle se battra vendredi à 180 livres.

Une courte retraite pour O'Reilly

Dave O’Reilly de son côté retourne dans le ring pour s’amuser. L’athlète de 34 ans avait fait ses débuts professionnels l’an dernier, avant d’annoncer sa retraite après une victoire rapide. Quand Marc Ramsay m’a appelé et m’a demandé si ça me tentait de me battre de nouveau, j’ai dit oui tout de suite , a rigolé le jeune homme.

J’ai tout fait pour me sauver de la boxe depuis six ans, je joue au golf toute l’année, je coache, je fais plein de choses, mais elle me rattrape toujours. J’aime trop ça , a poursuivi le boxeur.

Les entraîneurs Marcellins Gaumont (à gauche) et Stéphane Joanisse (à droite) entourent les boxeurs Dave O'Reilly et Alex Gaumont avant un gala à Gatineau en 2022. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

O’Reilly fera face à Israel Nava Lopez (3-2, 2 K.-O) dans un duel de quatre rounds à 180 livres. Il y a fort à parier que le boxeur, qui a fait carrière en boxe olympique, continuera de s’amuser dans l’arène devant son monde chaque fois que le promoteurEyeoftheTiger reviendra dans la région.

Devin Tomko (8-2, 3 K.-O), originaire de Winnipeg, mais qui s’est longtemps entraîné à Ottawa, ouvrira le gala vendredi contre Juan Santiago Colchado (6-7-1, 5 K.-O).