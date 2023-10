Un immeuble inondé à répétition construit dans le lit d’un ancien ruisseau

Le Square Quartier, un projet de la Société d’habitation et de développement de Montréal, a été inondé pas moins de dix fois depuis sa construction, dont quatre cet été lors de pluies diluviennes.

Changements climatiques, densification urbaine : plusieurs causes seraient en jeu. La facture a aussi découvert que l’immeuble a été construit sur un ancien cours d'eau, avec l’autorisation de la Ville.

Et ce sont les copropriétaires qui en paient le prix : leur immeuble n’est plus assurable. En 2022 seulement, ils ont collectivement déboursé 750 000 $ afin de payer les réparations.

Lors de pluies torrentielles, l'eau ruisselle violemment de la rue jusqu'au rez-de-jardin, en plus de refouler à l’intérieur d'appartements du 1451, rue Parthenais, transformant les douches et les éviers en mini-geysers.

Corvée collective pour les résidents, qui doivent sortir l'eau des corridors. Photo : Jonathan Mitchell

Armés de pelles, les résidents doivent chaque fois repousser l’eau vers l'extérieur par les corridors, parfois au milieu de la nuit. L’opération est devenue une triste routine.

Pour parler vulgairement, c’est vraiment de la merde qui remonte, alors c’est très désagréable et très difficile à vivre.

Certains égouts du quartier ont plus de 120 ans, ce qui explique en partie le problème. La Ville a beau dépêcher un camion pour les vider lors d'orages, il est souvent trop tard pour stopper l’eau.

Pourtant, d’autres immeubles du secteur ne sont pas nécessairement inondés à chaque reprise. Pourquoi?

L'eau ruisselle de la rue jusqu'au rez-de-jardin, puis à travers les portes et fenêtres de l'immeuble. Photo : Jonathan Mitchell

Une piste d'explication se trouve enfouie dans les archives de la Ville de Montréal : le Square Quartier a été construit dans le lit du ruisseau Saint-Martin, qui s’écoulait jadis dans ce secteur avant d’être remblayé vers 1870.

Cette information n'a pas été prise en compte par les fonctionnaires de la Ville qui ont autorisé, en 2007, la construction de rez-de-jardin à cet endroit parce qu’à l’époque, l'étude hydrologique n’était pas une étape obligatoire pour l’approbation de permis.

Un facteur aggravant, selon l'expert en hydrologie urbaine Jean Luc Martel. Ce sont des événements météo qui dépassent la capacité du réseau. On a donc un ruissellement de surface qui vient s'accumuler. Et malheureusement, l'immeuble se retrouve à un endroit qui est particulièrement vulnérable.

Le 1451, rue Parthenais, à Montréal. Photo : Radio-Canada

Un projet phare

Le Square Quartier était pourtant un projet phare de la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM), le bras immobilier de la Ville. Sa conception a été fortement moussée dans les médias à l’époque, parce que le projet devait relancer le quartier industriel de Sainte-Marie, autrefois surnommé le Faubourg à m’lasse.

L’objectif était aussi d’offrir des condos abordables. Or, c’est tout le contraire qui s’est produit, explique Daniel Vaudrin, qui siège au conseil d’administration du syndicat des copropriétaires. Pour faire des réparations nécessaires, le syndicat a dû imposer des cotisations spéciales allant de 3000 $ à 10 000 $ par unité .

Il y a des gens qui vont chercher de la nourriture dans des banques alimentaires. C'est vraiment difficile , dit-il à bout de nerf.

Juan Munizaga est complètement désemparé par les inondations répétées de son condo. Photo : Radio-Canada

C'est ridicule. On vit comme des animaux, dans l'inconnu, dans le désordre , poursuit Juan Munizaga, dont l’appartement n’avait pas été réparé lors de notre passage. On ne peut pas nettoyer, parce qu'on va nettoyer quoi, le ciment?

Quelques portes plus loin, chez Mélissa Salija, le sous-sol est condamné. Des sacs en plastique lui servent de garde-robe, par crainte d'une inondation qui peut survenir à tout moment.

C'est impossible de dormir, parce que les murs sont encore ouverts. On a de la poussière, les bruits des voisins , se désole-t-elle. Depuis notre passage en mai, l’appartement de Mme Salija a été inondé à plusieurs reprises.

Melisa Salija implore la Ville de Montréal d'intervenir. Photo : Radio-Canada

À court d’options

La SHDM rejette toute responsabilité, puisqu'elle n’est pas responsable de la conception ni de la construction des immeubles, qui sont confiées à un promoteur-entrepreneur , qui, de son côté, avait la responsabilité d’obtenir les autorisations et permis de construction auprès de la Ville et de s’assurer de la conformité de l’immeuble aux normes en vigueur , soutient le porte-parole de la SHDM , Justin Serra, par courriel.

Impossible toutefois de poursuivre l’entrepreneur embauché à l’époque par la SHDM : Construction Beau-Design a fait faillite peu après la construction de l’immeuble et ses propriétaires sont aujourd’hui décédés.

Laissés à eux-mêmes, les résidents actuels tentent depuis des années de rendre leur immeuble résilient en installant des clapets antiretour, en haussant des armoires de cuisine et en remplaçant des planchers de bois par de la céramique, moins perméable.

Tout à nos frais. Combien ça va coûter pour se protéger de la Ville? se demande Daniel Vaudrin, qui anticipe que tant que les problèmes d'égouts ne seront pas réglés, l'eau reviendra les hanter.

Daniel Vaudrin siège au conseil d'administration du Syndicat des copropriétaires du 1451, Parthenais. Photo : Radio-Canada

Selon un rapport d’expert indépendant rédigé après l’une des inondations, en 2020, et obtenu par La facture, l’immeuble respecte les codes du bâtiment. C’est une surcharge du réseau d’aqueduc de la Ville qui est la cause la plus probable du sinistre, dans ce cas spécifique.

Pour être dédommagés, les copropriétaires ont donc déposé un recours contre la Ville.

L'administration Plante, qui le conteste, a refusé de nous accorder une entrevue sur le sujet, et ce, malgré des demandes répétées.

De leur côté, les copropriétaires du 1451, rue Parthenais ont interpellé les élus sur le sujet à répétition. Interrogée par Melisa Salija lors d'une réunion de conseil en octobre dernier, sa conseillère de district, Sophie Mauzerolle, lui a répondu que la situation était hors du contrôle des élus.

C’est épouvantable de devoir vous dire ça, mais je préfère être transparente. On le sait qu’avec les changements climatiques, ce risque d’épisodes là va être de plus en plus fréquent.

Des fonctionnaires de la Ville ont cependant reconnu, lors d’autres réunions, qu’une conduite d’eau datant de la fin des années 1800 doit être changée près du Square Quartier, ce qui réduirait de 50 % le risque d’inondations. Ces travaux d’au moins 30 millions de dollars n'ont toujours pas débuté.

Une impasse

Les copropriétaires ont tenté de proposer d’autres solutions à la Ville, comme la construction d’un parc inondable à proximité pour recueillir les eaux pluviales. Cette solution est utilisée ailleurs à Montréal, mais aucun terrain ne serait disponible près du 1451, rue Parthenais.

Mercredi dernier, la mairesse Valérie Plante a d'ailleurs annoncé qu'elle envisageait de transformer des voies de la métropole en rues éponges pour améliorer la perméabilité des sols, sans préciser quels secteurs seront visés.

Il y a des endroits dans la ville où, à chaque pluie torrentielle, ils se retrouvent inondés. Il faut que je change le territoire, je ne peux pas le laisser de même, ils ne sont plus assurables. C’est d’une tristesse inouïe de voir des gens qui viennent pleurer dans un conseil d’arrondissement , a dit la mairesse lors d'un événement du Conseil des relations internationales de Montréal.

Pendant ce temps, la construction a explosé dans le secteur Sainte-Marie ces dernières années et d’autres immeubles ont été inondés. L’experte en sinistre embauchée par le syndicat des copropriétaires, Linda Collin, parle d’une impasse.

On se retrouve avec une densification en hauteur, ce qui va multiplier le nombre d'occupants pour le même quartier. Alors, c'est évident que le système ne puisse pas fournir. Tant que la Ville ne fera pas de modifications, c'est les copropriétaires qui devront investir pour se protéger davantage , croit-elle.

Linda Collin est experte en sinistres de copropriétés. Photo : Radio-Canada

Devenus compagnons d’infortune, les copropriétaires attendent avec anxiété le prochain déluge. Certains ont vécu pendant des mois dans des appartements avec de la moisissure et ne l’ont appris que lorsque les travaux de réparation ont été entamés.

Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas , laisse tomber Juan Munizaga. On ne peut pas vendre, avec tous ces incidents qui arrivent. On est pognés ici.

Avec la collaboration de Carole Pelka, Nancy Desjardins et Andrée-Anne Perreault.