C’est ce jeudi que débute le Festival international du Film de Toronto (TIFF). Il occupera les principaux écrans de cinéma de la Ville Reine jusqu’au 17 septembre. L’édition 2023 sera perturbée par la grève des scénaristes et des acteurs américains, mais avec ses 215 films projetés (sans compter les courts métrages) et plusieurs invités de marque, le festival reste l’événement culturel le plus important de l’année et promet quelques belles surprises.

Qui sera présent ?

Cette année, on ne verra pas Harry Styles ou Taylor Swift sur les tapis rouges. Les grèves hollywoodiennes ont changé la donne dans les festivals, mais comme en témoigne le succès de la Mostra de Venise qui s’achève ce dimanche, l’absence (relative) d'acteurs connus dans une salle ne compromet pas les chances de succès d’un film.

Par ailleurs, certaines célébrités hollywoodiennes seront bien là, on parle notamment de Sylvester Stallone qui vient présenter le documentaire qui lui est consacré (Sly) pour la clôture du festival. Le réalisateur espagnol Pedro Almodovar sera présent pour une rencontre avec le public et la présentation de son court métrage Strange Way of Life avec Ethan Hawke et Pedro Pascal.

On peut aussi compter sur le passage de grands noms du cinéma québécois comme Chloé Robichaud (Les jours heureux) et Sophie Dupuis (Solo). Côté français, il y aura notamment Ladj Ly qui vient présenter son nouveau film, Les indésirables, en première mondiale.

En parallèle, de grands noms du cinéma asiatique qui seront présents. Parmi eux, on retrouve le Chinois Andy Lau et le Sud-Coréen Lee Byeong-hun, révélé au public occidental dans Le jeu du calmar, (Concrete Utopia) et bien sûr les membres du studio Ghibli qui viennent présenter le dernier film de la maison légendaire, l'ultime film d'Hayao Miyazaki, pour la première fois en dehors du Japon (The Boy and the Heron).

Ouvrir en mode plein écran Le film « A Normal Family » de Hur Jin-ho, adapté du roman de Herman Koch, sera présenté en première mondiale le 14 septembre. Photo : Gracieuseté : TIFF

Des films attendus et des surprises

La grève des scénaristes et des acteurs d’Hollywood empêche les membres des syndicats de participer à la promotion des films des grands studios, mais ces derniers peuvent tout de même présenter leurs dernières productions. Après avoir montré Maestro de et avec Bradley Cooper à Venise, Netflix vient à Toronto montrer Grant Signer avec Benicio Del Toro et Justin Timberlake en première mondiale, mais aussi Rustin avec Colman Domingo dans le rôle-titre de cette histoire qui raconte l’organisation de la Marche sur Washington pour l'emploi et la liberté en 1963 aux côtés de Martin Luther King.

La grosse artillerie hollywoodienne traditionnelle n’est pas en reste, puisque le public pourra découvrir le nouveau thriller de et avec Michael Keaton,Knox Goes Away sur un tueur à gages qui perd peu à peu la mémoire, Pain Hustlers de David Yates avec Emily Blunt et Chris Evans, qui revient sur l’histoire du laboratoire responsable de la crise des opioïdes aux États-Unis, mais aussi Dumb Money. Cette comédie geek revient sur la saga GameStop, qui avait vu une horde d’inconnus défier Wall Street et faire monter le cours d'une action à la bourse de New York.

En tout, 45 long-métrages américains sont à l’affiche pendant le festival, ce qui en fait tout de même le pays le plus représenté.

Du côté des découvertes, on remarque cette année une importante sélection scandinave, avec des films de Finlande, de Norvège ou du Danemark, parmi lesquels Homecoming (Máhccan), un documentaire sur la restitution d’objets samis par des musées à ces communautés autochtones du nord de l’Europe. Dans une thématique voisine, The Tundra Within Me (Eallogierdu), explore le retour d’une artiste samie dans les territoires de son enfance.

Outre une importante sélection sud-coréenne, l’Arabie saoudite fait partie des pays à créer la surprise avec des productions comme Mandoob d’Ali Kalthami, qui plonge le spectateur dans la vie nocturne de Riyad, la capitale du royaume. Les amateurs de films d'horreur seront aussi intéressés par NAGA, un thriller de Meshal Aljaser où une jeune fille est prise dans une course contre la montre pour être à l’heure avant le début du couvre-feu imposé par un père très traditionaliste.

Ouvrir en mode plein écran Le film « Mandoob» d'Ali Kalthami fait partie des longs métrages présentés par l'Arabie saoudite au TIFF 2023. Photo : Gracieuseté : TIFF

Peu de changement dans les catégories

Pour se repérer à travers la dense programmation du festival, il y a différentes catégories. Parmi elles, celles qui font l’ ADN du TIFF comme Wavelenghts, consacrée aux productions expérimentales ou Midnight Madness où on retrouve des productions faites pour être diffusées sur les écrans aux heures tardives.

Autre tradition : les programmes Gala Presentations et Special Presentations dans lesquels sont montrés les films au plus fort potentiel grand public, souvent des films qui auront droit à un tapis rouge. On retrouve également les catégories Discovery, consacrées aux réalisateurs émergents, et Platform pour les films en recherche de distributeurs sur le continent nord-américain.

La sélection Primetime, consacrée à des séries, fera aussi son retour. C’est dans cette catégorie que le public pourra voir Nicole Kidman dans la série de Lulu Wang, Expats.

Contemporary World Cinema est désormais remplacé par Centrepiece, qui se veut une célébration des réalisateurs internationaux. Les 47 films présentés dans cette section sont le fruit du travail de cinéastes de 45 pays.

Ouvrir en mode plein écran Le film de Justine Triet, « Anatomie d'une chute », qui a remporté la Palme d'or au Festival de Cannes en 2023, est à l'affiche du TIFF. Photo : Gracieuseté : TIFF

Amours, familles et immigration au programme

Parmi les thèmes cette année, l’immigration reste un sujet phare avec la présentation de Ru de Charles-Olivier Michaud d’après le roman éponyme de Kim Thúy où l'on suit une héroïne qui fuit le régime communiste du Vietnam à la fin des années 1970. Plus proche de notre époque, il y a le documentaire Walls de Kasia Smutniak sur la frontière entre la Pologne et la Biélorussie qui a vu de nombreux réfugiés s'amasser aux portes de l’Europe ces dernières années pendant des périodes de crise. On remarquera aussi Mountains de Monica Sorelle sur l’immigration haïtienne à Miami.

La famille dans toute sa richesse et ses troubles apparaît largement dans la sélection. Kristin Scott Thomas présente North Star avec Sienna Miller et Scarlett Johansson. Une fiction où des filles échangent sur les hommes de leur vie alors que leur mère prépare son troisième mariage. Dans Bye Bye Tibériade, Lina Soualem explore quatre générations de femmes palestiniennes dans leur rapport au monde.

L’édition 2023 est aussi celle de la jeunesse et de son autodestruction. An Endless Sunday (Una Sterminata Domenica) plonge dans une Rome effervescente en compagnie de trois jeunes dont les nuits sont plus belles que les jours de leurs parents. On pourra aussi découvrir Sisterhood de Nora El Hourch qui porte à l’écran une amitié bouleversée par un événement et qui fait rejaillir les différences raciales, culturelles et de classes sociales entre les protagonistes.

Ouvrir en mode plein écran Le dernier film de Louise Archambault, « Irena's Vow », se déroule pendant la Deuxième Guerre mondiale. Photo : Gracieuseté : TIFF

Absence d’écologie et retour de la Deuxième Guerre mondiale

Lors de la lecture du programme et malgré les 215 films à l'affiche, on note certains vides. À l’heure où l’actualité évoque presque chaque jour la crise climatique, les films à thématiques écologiques sont les grands absents cette année.

On retiendra néanmoins The End We Start From de la Britannique Mahalia Belo, une dystopie qui suit un couple de jeunes parents après que le monde s’est effondré. Plus surprenant, le thème est pris avec humour dans A Difficult Year (Une année difficile) par le duo Éric Toledano et Olivier Nakache, habitués des grands succès au box-office en France.

En parallèle, pas moins de cinq films sur le thème de la Deuxième Guerre mondiale sont projetés. The Zone of Interest de Jonathan Glazer, adapté du roman de Martin Amis, qui raconte la vie quotidienne familiale du commandant du camp d’Auschwitz, est attendu, car il a remporté le Grand Prix à Cannes cette année. On pourra aussi voir Irena’s Vow de Louise Archambault qui porte à l’écran le courage d’une Polonaise qui cache une dizaine de juifs de la folie nazie.

Ouvrir en mode plein écran La rue King Ouest sera piétonne entre les avenues University et Spadina jusqu'au dimanche 10 septembre. Photo : (Michael Wilson/CBC)

À l'extérieur des salles de cinéma

Le lancement du festival coïncide désormais avec des activités en plein air pour le grand public. Dès jeudi et jusqu’à dimanche, une partie de la rue King Ouest est piétonne et les promeneurs vont pouvoir profiter de projections gratuites, de concerts et d'autres expériences.

Parmi les films diffusés, le Batman de Tim Burton, Superman III de Richard Lester, le premier Rocky avec Sylvester Stallone ou encore Contact avec Jodie Foster.

En concert, on pourra écouter Mark Clennon, qui joue le personnage principal du film I Don’t Know Who You Are de M. H. Murray. On peut aussi compter sur la présence du groupe canadien Nickelback, à qui un documentaire présenté dans le cadre du festival est consacré, sans oublier la sensation sud-africaine Sho Madjozi. Des événements qui viennent compléter à merveille un festival où il faut être très organisé, mais aussi se donner le temps de sentir Toronto sous son plus beau jour.