La première usine de feuilles de cuivre pour batteries de véhicules électriques au pays sera située à Granby, a annoncé, mardi, le premier ministre du Québec, François Legault. Un projet qui créera 260 emplois, mais qui crée tout un défi pour la Ville de Granby pour loger ces nouveaux travailleurs.

Le taux d'inoccupation à Granby est de 0,4 %, l’un des plus bas au Québec. La mairesse de Granby, Julie Bourdon, dit d’ailleurs travailler avec Volta Energy Solutions, filiale de Solus Advanced Materials, une entreprise coréenne qui s’installera à Granby. Elle compte d’ailleurs sur une centaine de logements qui doivent voir le jour en 2024 et 25.

500 logements en 2024

Ça fait plusieurs mois qu’on travaille sur différents projets. On a près de 500 portes qui vont être disponibles en 2024. On a là-dedans 90 logements abordables. On a la même chose prévue en 2025 , assure Julie Bourdon.

Le Groupe actions solutions pauvreté dit saluer l’impact économique que cette usine aura sur l’économie de Granby, mais rappelle qu’il manque environ 1000 logements. Une pénurie qui préoccupe l’organisme. Il y a des angles morts, des impacts qu’il faut prendre en considération avec des annonces comme celles-là , lance Karine Lussier, directrice générale de Groupe Actions solutions pauvreté.

On se demande vraiment où on va pouvoir loger ces personnes-là.

Des investissements massifs pour des logements demandés

Pour le Groupe actions solutions, la solution doit passer par des investissements massifs pour la création de nouveaux logements abordables à Granby. Ça fait des années qu’on demande ça. Maintenant, plus que jamais, surtout avec la crise du logement qui sévit , indique Karine Lussier.

Le premier ministre du Québec, François Legault, qui était à Granby mardi pour l’annonce de cette nouvelle usine, s’est dit fier de voir l’entreprise s'installer dans la province. Son gouvernement investira 150 millions de dollars sous forme de prêt. Volta investira, de son côté, 750 millions de dollars dans le projet, alors qu'Ottawa investira 70 millions.

C’est en 2026 que doit commencer la production de l’usine à Granby.