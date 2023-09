C’est en se préparant pour sa marche vers l’école comme il le faisait presque tous les matins que Stéphane Doucet est mort d’une maladie cardiovasculaire. L’homme originaire de Chéticamp n’avait que 48 ans.

C'est juste que 48, c'est trop tôt, ça ne se comprend pas , partage sa femme Brenda Fiset Doucet, encore sous le choc, une semaine après la mort de son mari.

Elle raconte comment il était discipliné, qu’il mangeait bien et faisait de l'exercice pour aider à combattre ses antécédents familiaux. La génétique lui aura enlevé son mari trop tôt, mais le temps passé ensemble en valait la peine.

Publicité

Je ne regrette absolument rien , dit-elle. On a tellement passé du bon temps ensemble.

Stéphane Doucet était son mari, le père de leurs deux enfants, mais aussi un collègue de travail à l'école le Carrefour.

Certains l'ont connu comme enseignant, entraîneur-/coordonnateur des Jeux de l’Acadie, directeur adjoint à l’École Bois-Joli et depuis 2020, il était le directeur adjoint à l’École du Carrefour. Le Conseil scolaire acadien provincial ( CSAP ), l’employait depuis plus de 20 ans et les gens du Conseil le décrivent comme un homme discret qui vivait le moment présent .

Sachez que toutes les communautés scolaires du CSAP offrent leur soutien à la famille pendant ces moments de chagrin et de deuil , écrit le Conseil. Nos pensées les plus sincères sont avec tous ceux et celles qui ont eu la chance de connaître monsieur Stéphane Doucet.

Un collègue exemplaire

D’ailleurs deux jours après sa mort, une trentaine de collègues ont marché de l'école vers sa maison, ils sont venus montrer leur soutien pour encourager sa famille endeuillée.

C'était le moment le plus touchant, j'ai ouvert la porte, puis j'ai senti la force de l'amour , raconte Brenda Fiset Doucet.

Ça me touche tellement, j'ai le cœur qui a mal, mais je suis tellement remplie d'amour!

Ouvrir en mode plein écran Stéphane Doucet et sa famille on fait un dernier voyage tout ensemble à l'Île-du-Prince-Édouard à la mi-aout. Photo : Gracieuseté de Brenda Fiset Doucet

Depuis la mort de Stéphane Doucet, les messages affluent sur les réseaux sociaux. L’homme réservé qui n’aimait pas l’attention en reçoit énormément depuis son départ. Un signe del'impact qu'il a eu dans la vie de tellement de gens.

Publicité

J'ai eu le plaisir de rencontrer Stéphane quand il était impliqué aux Jeux de l'Acadie , raconte Hughie Batherson. On est rapidement devenus amis!

Un père, un ami et un musicien

Il a étudié avec lui à l'Université Sainte-Anne et il se souviendra toujours de son sens de l'humour exceptionnel , et de son amour pour la musique.

J'appelle ça le sens d'humour de Chéticamp et Inverness , explique Hughie Batherson. C'est sec et intelligent et la musique nous a rapprochés.

La musique faisait partie de tous les aspects de sa vie et sa femme l’entend encore gratter sa guitare le matin en prenant son café.

J'entends la guitare, et je vais l’entendre pour toujours , dit-elle

La musique c'est incroyable, ça m'a déjà aidé à guérir lors de décès de ma famille.

En plus des collègues et des jeunes qu’il a marqués durant sa longue carrière d’éducateur, il y a aussi les parents d'élèves qui garderont un bon souvenir de l’homme qu’il était.

Il dégageait le respect et le calme , dit Lara Fortin, mère de deux jeunes filles. Les enfants étaient bien encadrés. Il ne parlait pas beaucoup, mais il avait toujours le temps de nous écouter et de s’assurer que tout se passait bien.

Elle est contente que ses filles aient eu la chance de le côtoyer. Ses enfants peuvent être fiers de leur père, il mérite tous ces beaux messages, c’était un être à côtoyer et il va nous manquer.