Une cinquantaine de saumons d’élevage s’évadent dans une rivière au N.-B.

La Fédération du saumon atlantique (FSA) est inquiète, car elle a repêché 46 saumons d'élevage dans la rivière Magaguadavic, dans le sud-ouest du Nouveau-Brunswick depuis le 1er août. Pendant la seule journée de mardi, les chercheurs de la FSA en ont capturé dix.

Les saumons qui se sont échappés de leurs enclos sont des spécimens qui pesaient entre un et dix kilos. La plupart étaient des femelles dont certaines étaient remplies d'œufs.

Ouvrir en mode plein écran Jonathan Carr, vice-président de la recherche et de l'environnement à la Fédération du saumon atlantique, retire une grande échappée de la passe à poissons de la rivière Magaguadavic. Photo : Fédération du saumon atlantique

Selon l’organisme, si on retrouve des saumons d’élevage dans cette rivière, il est quasiment certain qu’il y en a beaucoup, beaucoup plus qui se dirigent vers des endroits comme les rivières Hammond, Nashwaak, Upper Salmon et des dizaines d'autres rivières à proximité , estime Jonathan Carr, vice-président du secteur de la recherche et de l’environnement au sein de la FSA , dans un communiqué publié mardi.

Une menace pour la survie du saumon sauvage

Ces saumons d’élevage représentent une menace de haut niveau pour les saumons sauvages. Tout particulièrement pour les populations de la baie de Fundy et du golfe du Maine qui sont considérées comme étant en voie de disparition.

Selon la FSA , les saumons d’aquaculture sont génétiquement différents des saumons sauvages puisque les premiers ont été croisés avec des saumons de l’Atlantique européen et choisis pour leurs qualités destinées à l'élevage intensif commercial.

Publicité

Les potentiels croisements entre saumons d’élevage et saumon sauvage créés des progénitures qui ne sont pas en mesure de survivre dans la nature et contribuent au déclin du saumon sauvage de l’Atlantique, assure l’organisme.

Des évasions d’origine inconnue

La fédération surveille la rivière Magaguadavic depuis plus de 30 ans et croit que les saumons d'aquaculture s'échappent fréquemment, le plus souvent sans que les brèches soient détectées par les élevages.

Ouvrir en mode plein écran Une ferme d'élevage de saumon de Cooke Aquaculture à Blacks Harbour, au Nouveau-Brunswick. Photo : Associated Press / Robert F. Bukaty

L’origine des évasions de cette année reste inconnue. Trois élevages de la baie de Fundy et du golfe du Maine ont déclaré des brèches récemment, qui ont toutes été attribuées aux phoques. Mais ni les dates ni les tailles des spécimens échappés ne correspondent à ceux retrouvés par les équipes de la fédération, affirme l’organisme.

Le quatrième élevage de saumon du secteur n’a rapporté aucune brèche.

Publicité

Des actions réclamées

La situation inquiète particulièrement la fédération. Elle appelle les gouvernements provincial et fédéral à une réponse forte et transparente à cette découverte, en particulier à l'approche de la saison de ponte du saumon sauvage .

L'organisme certifie avoir prévenu le ministère des Pêches et des Océans (MPO) et les autorités du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. Nous n’avons pas eu aucune information sur ce qu'elles font pour protéger le saumon sauvage , poursuit Jonathan Carr.