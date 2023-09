Un ménage calgarien sur cinq n’avait pas les moyens de se loger en 2021, selon la Ville

À Calgary, au moins 84 600 ménages, soit un sur cinq, n'avaient pas les moyens financiers de payer leur logement en 2021, indique le rapport sur l'évaluation des besoins en logement publié mercredi par la Ville.

Les données ont été collectées en 2020 lorsque la situation était différente comparée à aujourd'hui , dit toutefois Tim Ward, responsable des solutions au logement de la Ville.

Les scénarios indiquent que, sans les aides publiques débloquées durant la COVID-19, plus de 100 000 ménages auraient eu besoin de logements abordables, ajoute-t-il. Ce nombre serait encore plus élevé en 2023, selon lui, en raison des conditions actuelles du marché immobilier.

Le rapport définit qu'un ménage n'a pas les moyens de payer son logement et a besoin d'un logement abordable s'il gagne moins de moins de 65 % du salaire moyen et consacre au moins 30 % de ce revenu pour se loger.

En 2021, le salaire moyen était de 98 000 $ , indique le rapport. Se loger adéquatement est inabordable pour 27 % des ménages calgariens. Ils gagnent moins de 60 000 $ par an.

Un marché immobilier inabordable pour beaucoup

Le coût moyen d’une maison jumelée a augmenté de 37 % en trois ans, et le prix moyen d’une location a augmenté de 40 %.

Pour que les ménages n’aient pas à consacrer plus de 30 % de leur revenu annuel au paiement d’une maison unifamiliale, ils doivent gagner un revenu annuel moyen de 156 000 $, précisent les auteurs du rapport. Les acheteurs d’appartement doivent quant à eux avoir un salaire annuel moyen de 70 800 $.

De plus, les auteurs du rapport estiment qu'un revenu annuel de 84 000 $ est nécessaire pour louer un logement. La crise du logement touche un grand nombre de Calgariens, incluant ceux qui veulent acheter ou louer , dit Tim Ward.

Des logements abordables de plus en plus nécessaires

D'ici 2026, près de 100 000 ménages auront besoin d’un logement abordable, affirme le rapport.

Calgary a besoin de quatre fois plus de logements abordables que ce qui est actuellement développé pour répondre à la demande , peut-on lire sur le document (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

Le rapport indique également que le prix moyen des maisons est cinq fois plus élevé que le salaire annuel moyen. L'écart entre le revenu moyen et le prix moyen de l'ensemble des logements (maisons individuelles, maisons jumelées, maisons en rangée, maisons de ville et appartements) n'a cessé de se creuser , est-il souligné.

Le nombre de Calgariens en attente d'un logement abordable subventionné a augmenté de 18 % entre 2018 et 2023. La liste d’attente va continuer de croître d’une année sur l’autre , poursuit le rapport.

Que compte faire la Ville de Calgary?

Joyti Gondek, la mairesse de Calgary parle de crise du logement. Elle a convoqué une rencontre extraordinaire du conseil municipal le samedi 16 septembre pour discuter de ce rapport.

L'administration municipale, de son côté, discutera de la stratégie sur le logement le 14 septembre. Cette stratégie recommande plusieurs mesures pour, entre autres, faciliter la construction de davantage de logements abordables à travers la ville.