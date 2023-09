Une équipe de l'Université du Québec à Rimouski vient d'obtenir du financement pour développer une infrastructure numérique qui regroupera l'ensemble des données issues de travaux de recherche sur la Nouvelle-France.

Depuis quelques années déjà, des historiens utilisent l'intelligence artificielle pour reconnaître et transcrire des documents manuscrits qui ont été rédigés entre 1534 et 1760. D’ailleurs, au cours des trois dernières années, plus de 150 000 pages de manuscrits provenant de plusieurs fonds d’archives ont été transcrites par une équipe dirigée par le professeur d’histoire à l'UQAR, Maxime Gohier.

L'objectif est maintenant de concevoir une plateforme qui facilitera le partage de données entre chercheurs, puisque les documents de la Nouvelle-France sont dispersés dans tout le Québec, mais aussi ailleurs au Canada, aux États-Unis et en France. Les chercheurs ne peuvent pas travailler à mettre en commun toutes leurs données. Donc, on a beau produire beaucoup de transcriptions, il faut pouvoir les rassembler pour pouvoir les croiser, pour pouvoir les interroger simultanément , explique le responsable du projet, Maxime Gohier.

La base de données qui sera développée à l’ UQAR sera évolutive et permettra d’améliorer la transcription de documents. La reconnaissance des écritures manuscrites, évidemment, ça se fait avec un taux d’erreur , mentionne M. Gohier.

Le professeur Maxime Gohier est à la tête d'une équipe qui consacrera les trois prochaines années à développer une infrastructure numérique de gestion, de partage et d'analyse documentaire en lien avec la Nouvelle-France. Photo : Radio-Canada / Lisa-Marie Bélanger

[Elle] pourrait même traduire, par exemple, en français contemporain, pour monsieur ou madame tout le monde qui n’est pas habitué à lire du français plus ancien [...] du 16e, 17e ou 18e siècle , ajoute le professeur.

L’outil pourra éventuellement permettre de traduire dans une autre langue ces documents anciens. Selon Maxime Gohier, il contribuera à pousser la recherche beaucoup plus loin. On voudrait, entre autres, développer des outils de traduction pour les langues autochtones. Il y a beaucoup de manuscrits de langues autochtones de la Nouvelle-France qui ne peuvent pas être utilisés, qui ne peuvent pas être mis à profit , lance Maxime Gohier.

Le projet Transcrire la Nouvelle-France dispose d'un budget d'un peu plus de 425 000 dollars. L’outil numérique devrait être fonctionnel d’ici trois ans.