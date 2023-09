Parmi les films torontois sélectionnés cette année au TIFF, on retrouve I Don’t Know Who You Are de M.H. Murray avec le musicien Mark Clennon dans le rôle principal. Ce dernier incarne Benjamin, un jeune homosexuel à la vie sentimentale compliquée, qui se fait violer dans une rue de la Ville Reine.

Débute alors une quête pour réunir l’argent nécessaire à l’achat du traitement post-exposition et éviter d’être infecté par le VIH . La prise du médicament doit commencer dans les trois jours qui suivent la potentielle infection.

À la manière d’autres films canadiens récents que l’on a pu découvrir lors du dernier TIFF , comme Ricebloy Sleeps ou I Like Movies, M.H. Murray fait le choix de la lenteur dans le traitement de son sujet. Dès les premières minutes, il ralentit le rythme et invite le spectateur à parcourir les méandres émotionnels de Benjamin.

Ce parti pris permet de créer un univers évanescent et éthéré où les rues de la métropole apparaissent en arrière-plan de cadrages serrés. Toronto s’invite davantage par le son que dans les images. On saisit l’hiver qui s’installe peu à peu grâce au vent qui remue les feuilles mortes. La vie se laisse deviner à travers la clochette si caractéristique des tramways qui résonne.

Les références au mobilier urbain apparaissent au détour d’un panneau d’affichage où Benjamin agrafe une publicité pour son concert à la Horshoe Tavern ou bien lorsqu’il marche dans les rues et que la lumière jaune clignotante lui impose un arrêt. On y voit la froideur des condos impersonnels du centre-ville et la joie simple des intérieurs modestes remplis de plantes vertes pour contrecarrer la grisaille quotidienne.

Une scène du film « I Don't Know Who You Are » de M. H. Murray, présenté au TIFF. Photo : Vortex Film

Douleur, haine et résilience

L’attaque subie par Benjamin ne vient pas changer le rythme. Il y a la douleur, la haine, l’envie de tuer son agresseur, mais aussi les idées sombres qui vont et viennent. Il y a la résilience, l’amitié, l’amour de la musique et le chemin de la transformation qui alternent avec le vécu douloureux et l’angoisse inhérente à la crainte de l'infection.

À travers I Don’t Know Who You Are, M.H. Murray ne cède pas au spectaculaire. C’est la vie d’un certain milieu – queer torontois – qui apparaît dans toute sa finesse, ses peines de cœur et sa solidarité. Au fur et à mesure que l’histoire s’écoule, on ne peut que s’interroger sur les choses qui comptent et l’importance d’avoir des amis.

Il y a la pudeur aussi, auprès de la famille jamaïcaine restée au pays et à qui le héros a envoyé la somme nécessaire pour les médicaments quelques jours avant son agression.

Le musicien Mark Clennon interprète le rôle de Benjamin. Photo : Vortex Film