Aider sa progéniture à acheter une première maison

À 26 ans, Marianne travaille à temps plein, a un bon revenu et épargne pour une mise de fonds depuis près de six ans. Pourtant, impossible de mettre la main sur une maison sans l’aide de ses parents. Ces derniers souhaitent l’aider financièrement de leur vivant. Une tendance qui grandit au Québec.

Si je n’avais pas l’aide [financière] de mes parents, ce ne serait pas envisageable [de devenir propriétaire] dans les prochaines années , affirme sans détour Marianne en entrevue avec Radio-Canada. Pour des raisons personnelles, la jeune femme n’a pas souhaité que son nom de famille soit rendu public.

En recherche active d’une propriété depuis près de deux ans, la jeune femme a reçu une préapprobation hypothécaire de 285 000 $, mais soutient que peu de résidences conviennent à son budget et à ses besoins sur le marché de Québec.

Le fort désir d’accéder à la propriété des jeunes adultes est freiné par l’augmentation continue du prix des maisons au Québec et de la hausse fulgurante des taux d’intérêt hypothécaires dans la dernière année.

Pour le moment, la jeune femme débourse 1200 $ par mois pour vivre dans un appartement à Québec, un montant d’argent qu’elle ne reverra pas et qu’elle serait prête à débourser pour une hypothèque .

Ses parents, un couple qui bénéficie de revenus garantis pour leurs retraites, disent pouvoir se permettre d’aider Marianne et son frère plus âgé. Ce dernier a pu bénéficier d'un don en argent lorsqu'il est devenu propriétaire il y a quelques années.

De toute façon, tout ce qu’on a va leur revenir à notre départ, donc j’aime autant le donner aujourd’hui , mentionne la mère de Marianne. On préfère transmettre de notre vivant , renchérit son père.

L’aide financière, un incontournable?

En 2021, plus de 20 % des acheteurs québécois ont pu compter sur un coup de pouce financier de leurs parents pour acheter leur première propriété, selon un rapport de Marchés des capitaux CIBC.

Si peu de données probantes existent à ce sujet, le phénomène est perceptible dans les bureaux des institutions financières, assure pour sa part Emile Khayat, directeur régional principal pour Gestion patrimoine TD.

C’est une tendance qui prenait déjà place dans les autres provinces et elle s’intensifie au Québec. De plus en plus d’argent est transféré d’une génération à l’autre pour venir en aide aux plus jeunes.

En Ontario, par exemple, 40 % des parents dont les enfants âgés de 18 à 38 ans sont récemment devenus propriétaires d’une première résidence les ont soutenus financièrement, d'après un sondage de l’Ontario Real Estate Association réalisé en 2022.

Cette tendance qui s’accélère au Québec pourrait bien devenir incontournable dans un contexte où il est très difficile d’acheter une résidence sans aide financière externe, confirme Paul Cardinal, économiste à l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ).

L’abordabilité est à son pire niveau en trois décennies au Québec. On n’a pas vu un taux d’effort aussi important pour être capable d’acheter une propriété depuis le milieu des années 1990.

La proportion de personnes qui achètent un bien immobilier avec un membre de leur famille devient aussi plus importante. Au Canada, 6 % des acheteurs se trouvent dans cette situation.

Écart générationnel

Entre 1996 et aujourd’hui, le prix des maisons au Québec a été multiplié par 2,5, affirme Paul Cardinal de l’ APCHQ , qui est d’avis que la jeune génération souffre d’une iniquité intergénérationnelle.

Les jeunes auront beaucoup de difficulté à acheter alors que leurs parents ont réussi facilement même en étant dans la classe moyenne. Aujourd’hui, il faut avoir des revenus supérieurs ou l’aide de ses parents.

Au contexte économique incertain s’ajoute la difficulté de se qualifier pour un prêt hypothécaire, une étape appelée test de résistance . L’acheteur doit se qualifier au taux directeur de la Banque du Canada plus 2 % ou au taux contractuel plus 2 %, une manière de s’assurer que le contractant du prêt peut faire face à d’éventuelles hausses de taux.

C’était une bonne mesure au moment où les taux d’intérêt étaient plus faibles, mais maintenant qu’ils augmentent à un sommet cyclique, c’est pénalisant pour les acheteurs qui souhaitent se qualifier , nuance Paul Cardinal.

Quelles solutions?

Peu de solutions s’offrent aux jeunes acheteurs, si ce n’est que de compter sur l’aide de leurs parents. L’économiste Paul Cardinal est d’avis que la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) n’aura pas d’autre choix que de faire preuve de plus de souplesse pour autoriser une période d’amortissement de 30 ans plutôt que 25 pour donner un peu de souffle aux nouveaux acheteurs.

Ce que je trouve un peu aberrant, c’est que l’amortissement sur 30 ans est autorisé pour les prêts avec des mises de fonds de plus de 20 %, mais pas celles de 5 % qui doivent être accompagnées d’une assurance prêt hypothécaire. Pourtant, ce sont les premiers acheteurs qui ont moins de fonds qui auraient besoin d’une plus longue période d’amortissement , plaide-t-il.

Plusieurs futurs acheteurs pourraient aussi tirer leur épingle du jeu avec le nouveau Compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP), instauré au début de l’année. Un outil qui pourrait devenir plus intéressant à terme que le régime d'accession à la propriété (RAP), créé dans les années 1980 au Canada.

Il faudrait faire un pas de plus en instaurant un CELIAPP intergénérationnel qui permettrait aux parents de cotiser au CELIAPP de leur enfant tout en bénéficiant d’une déduction fiscale.

Une autre solution serait de rembourser les frais de mutation — ou taxe de bienvenue — pour une première propriété, un mécanisme mis en place en Ontario.

En attendant, les nouveaux acheteurs peuvent-ils espérer pouvoir acheter à meilleur prix et à un meilleur taux dans un avenir proche?

Je ne peux pas leur dire d’attendre 1 an, 2 ans, 5 ans. On est dans une situation où l’abordabilité ne s'améliorera pas beaucoup , concède Paul Cardinal. Les taux d’intérêt sont à un sommet, du moins, on l’espère.

Le 6 septembre, la Banque du Canada a maintenu son taux directeur à 5 %, une décision qui risque de donner un peu de répit aux ménages canadiens qui ont contracté des prêts à taux variables.

Avec les informations d’Alexandra Duval