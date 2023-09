Des chercheurs voient un lien entre des allergies des enfants et leur microbiote

Une étude menée par des chercheurs de l'Universté de la Colombie-Britannique (UBC) révèle un lien potentiel entre un ensemble de bactéries présent dans l’intestin des tout-petits et des problèmes de santé comme l’eczéma, l’asthme, les allergies alimentaires et le rhume des foins.

L’étude (Nouvelle fenêtre) (en anglais), publiée dans la revue scientifique Nature Communications, se penche sur les caractéristiques du microbiote intestinal en lien avec le développement de certains problèmes de santé chez les enfants. Les résultats de l’étude pourraient déboucher sur des méthodes permettant de prédire si un enfant développera des allergies et sur des moyens de prévenir leur apparition, selon les chercheurs.

Des études antérieures ont examiné des diagnostics individuels et ont associé des bactéries spécifiques de l'intestin à ces diagnostics , explique Charisse Petersen, coauteure de l’étude et associée de recherche à l’Hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique.

Au moment de la naissance, les bébés entrent en contact avec leurs premiers microbes, selon de précédentes études. C’est donc à ce moment que débute le développement de leur microbiote intestinal, soit l’ensemble des microorganismes présents dans l'intestin.

Si l'on compare les enfants souffrant d'allergies à ceux qui n'en ont pas, on s'aperçoit que les bactéries qui sont présentes dans l'intestin du nourrisson sont très différentes et que cette différence s'applique à toutes les allergies étudiées , explique-t-elle.

Cette signature bactérienne est la marque d'une dysbiose, un microbiote intestinal déséquilibré, qui entraînerait une détérioration de la muqueuse intestinale et une réponse inflammatoire élevée dans l'intestin.

Selon le directeur du Centre de recherche sur le microbiome de l'Université McGill, Irah King, qui n’a pas participé à l’étude, le point fort de cette étude est qu'elle tente de trouver des facteurs communs entre ces conditions afin d'identifier des voies communes de traitement .

C’est un véritable tour de force , lance-t-il.

Afin d’approfondir sa recherche, l’équipe de chercheurs s’est penchée sur le contenu de milliers de couches.

Nous avons été en mesure d'examiner de manière prospective la composition des bactéries infantiles dans les couches, puis de nous demander quels étaient leurs résultats en matière de santé à l'âge de 5 ans. Ont-ils développé des allergies ou non? , indique Charisse Petersen.

La cohorte CHILD

L’équipe de recherche de l' UBC a eu accès aux données de la cohorte CHILD, acronyme pour Canadian Healthy Infant Longitudinal Development. Il s’agit d’une étude qui suit plus de 3000 enfants nés entre 2009 et 2012, à Vancouver, Edmonton, Winnipeg et Toronto, de leur naissance jusqu'à l'âge scolaire et au-delà.

Des informations sur ces enfants, leurs parents et leur environnement ont été recueillies au moyen d'échantillons biologiques, comme le sang du cordon ombilical, le lait maternel, l’urine ou les selles, de questionnaires, d'évaluations à domicile et d'évaluations cliniques.