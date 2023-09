Le Parti libéral du Manitoba est le premier parti à dévoiler sa plateforme chiffrée

Le Parti libéral du Manitoba a lancé sa campagne électorale mercredi matin et a profité de l’occasion pour dévoiler sa plateforme chiffrée. Il s’agit du premier parti à détailler son plan s’il est élu le 3 octobre.

La plateforme prévoit environ 1 milliard de dollars en nouvelles dépenses. Celles-ci sont nécessaires selon le chef du Parti libéral, Dougald Lamont, pour améliorer les soins de santé, l'éducation et d'autres services.

Le chef libéral Dougald Lamont déclare qu'il est temps d'arrêter de redonner de l'argent aux riches.

Les promesses de Dougald Lamont comprennent un revenu minimum pour les personnes de 60 ans et plus et pour les personnes qui vivent avec un handicap, la couverture des services de santé mentale et une prime salariale pour tous les travailleurs de première ligne dans le domaine de la santé.

Ces promesses et ces dépenses seraient financées par une augmentation des impôts fonciers et de certaines tranches de revenu.

Je pense que ce que fait le NPD du Manitoba est en fait néfaste pour les mouvements progressistes partout dans le monde, y compris pour les libéraux, parce qu'il appose le sceau d'approbation du NPD sur des politiques de droite qui ne fonctionnent tout simplement pas.

Le chef libéral affirme qu’il éliminerait les remises d’impôts fonciers pour l’éducation, sauf pour le 20 % des moins nantis de la population. Il augmenterait également les recettes de l'impôt sur le revenu en réduisant le taux d’imposition de nombreuses personnes. Toutefois il souhaite augmenter le taux d'imposition pour celles dont le revenu est supérieur à 120 000 dollars par an.

Le Parti libéral a également réitéré sa promesse de couvrir la moitié des coûts de fouille dans la décharge de Prairie Green à Winnipeg pour retrouver des femmes autochtones victimes d'un tueur en série présumé. Il s'engage aussi à créer un fonds pour lutter contre le changement climatique de 300 millions de dollars et de construire des refuges d'urgence pour les femmes et les enfants fuyant la violence.

Une promesse conservatrice pour les premiers acheteurs

Mercredi, la députée progressiste-conservatrice sortante de la circonscription Riel à Winnipeg, Rochelle Squires, a annoncé que, si son parti est élu le 3 octobre, il éliminerait la taxe sur le transfert de propriété pour les acheteurs d'une première maison dès leur arrivée au pouvoir.

Le candidat progressiste-conservateur de la circonscription Burrows, Navraz Brar, présente Rochelle Squires, candidate dans la circonscription Riel pour faire une annonce sur l'accès à la propriété.

Rochelle Squires affirme que l'élimination de cette taxe représenterait une économie d’environ 5700 $ pour une maison unifamiliale moyenne à Winnipeg, un montant qui pourrait plutôt être consacré à une mise de fonds par exemple.

Les néo-démocrates tapent sur le clou de la santé

De son côté, le chef du Nouveau parti démocratique du Manitoba, Wab Kinew, promet d'ouvrir cinq cliniques de quartier si son parti remporte l’élection le 3 octobre.

M. Kinew explique que ces cliniques traiteraient les maladies et les blessures mineures et seraient dotées d'une équipe de médecins, d'infirmières et de technologues des salles d'urgence. Il précise qu’il serait aussi possible de prendre rendez-vous le jour même grâce à une plateforme de réservation en ligne.

Le chef du NPD, Wab Kinew, au centre, a été rejoint par d'autres candidats lors d'une conférence de presse mercredi matin dans le quartier de River Heights à Winnipeg.

Le chef affirme qu'un gouvernement néo-démocrate offrirait des mesures incitatives pour que le personnel soignant ouvre les cliniques dans les quartiers, là où elles seraient le plus utiles.

Des cliniques similaires avaient été mises en place par l'ancien gouvernement néo-démocrate. La plupart d'entre elles ont été fermées en raison de mesures de restrictions budgétaires mises en œuvre par le gouvernement progressiste-conservateur.

Selon M. Kinew, les coupures effectuées par les progressistes-conservateurs ont poussé les travailleurs de la santé à bout de souffle.

Avec les informations de la Presse canadienne