Une BD sort de l’ombre le lumineux destin du chorégraphe Fernand Nault

On lui doit la chorégraphie de Casse-Noisette jouée depuis 1964 par les Grands Ballets Canadiens, mais aussi le spectacle Carmina Burana, créée pour l’Expo 67 de Montréal ou encore l’adaptation en ballet de l’opéra-rock Tommy du groupe The Who. Mais depuis sa disparition en 2006, qui se souvient du chorégraphe québécois Fernand Nault, de sa riche carrière et de sa vie hors du commun? Pour faire revivre ce legs, les autrices Kas et Cas signent, à quatre mains, une bande dessinée très documentée, en attendant une exposition présentée en 2024 à Gatineau.

Le chorégraphe Fernand Nault a marqué l'histoire de la danse au Québec. Photo : Michael Slobodian

Kerry-Anne Saouter, alias Kas, est la fille de Catherine Saouter, alias Cas. Si la première s'est attelée au scénario et à la structure narrative, la deuxième s’est basée sur l'histoire pour élaborer des planches. Le tout est accompagné au fil des pages de photos d'archives, de coupures de presse, d'affiches de spectacles ou encore de lettres manuscrites du chorégraphe.

Ponctué de coupures de presse, de photos d'archives ou encore de lettres de Fernand Nault, le récit nous replonge dans le passé, des années 1920 au début des années 2000. Photo : M. Nault de Kas et Cas, M. Nault (Station T, 2023)

C'est une vie tellement étonnante et qui est passée sous silence. Je pense que plein de gens du monde de la danse savent parfaitement que M. Nault est quelqu'un d'important. Mais est-ce qu'on sait ça de lui? Non, je ne pense pas , poursuit Kas.

Pour demeurer fidèle à l'extraordinaire vie de Fernand Nault, riche d’une carrière ayant marqué l’histoire de la danse au Québec et d’une vie marquée par des rencontres avec des personnalités aussi célèbres que le peintre Marc Chagall, le compositeur Igor Stravinsky, le chorégraphe George Balanchine, Kas explique avoir accordé beaucoup de temps à la recherche.

Un travail de recherche colossal

Kerry-Anne Saouter, alias Kas, et Catherine Saouter, alias Cas, les coautrices de la bande dessinée biographique «M. Nault». Photo : Avec la gracieuseté de Kerry-Anne Saouter

En plus de recueillir des témoignages de personnes l’ayant connu, la coautrice de la bande dessinée s’est plongée dans diverses archives et fonds photographiques, incluant la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), le Fonds chorégraphique Fernand Nault (FCFN), basé à Gatineau, et l’American Ballet Theatre, où Fernand Nault a passé une partie de sa carrière en tant que danseur.

C’est d’ailleurs ce pan de sa carrière qui lui vaudra de travailler dorénavant sous le nom de voir son nom de naissance, Fernand-Noël Boissonneault, devenir simplement Fernand Nault, comme le rapporte la bande dessinée.

Écrire une biographie, c'est un peu un gouffre sans fin parce qu’il y a toujours plus à savoir.

Côté image, il y a aussi un travail de documentation considérable et tout à fait palpitant à faire , ajoute de son côté Catherine Saouter. Un travail qui se reflète dans la représentation fidèle des lieux représentés ou des accessoires, qu’il s'agisse de danse ou de l’armée canadienne, pour illustrer la période durant laquelle Fernand Nault sera conscrit en 1942.

Une bande dessinée et bientôt une exposition

La bande dessinée M. Nault n’est qu’un volet de la programmation intitulée Faire danser le patrimoine, pensée pour célébrer en 2020 Fernand Nault, pour marquer le centième anniversaire de sa naissance.

Dans le cadre de la programmation, je voulais essayer de toucher différents médias et médiums pour célébrer la danse et l'héritage de Fernand Nault de différentes façons , confie André Laprise, fiduciaire du FCFN et responsable de la gestion de la propriété intellectuelle de Fernand Nault.

En plus de l’émission d’un timbre commémoratif par Postes Canada, d’une entrevue avec l’historienne de la danse Marie Beaulieu et de la bande dessinée signée par Kas et Cas, la Galerie Montcalm accueillera en janvier et février 2024 une exposition intitulée Fernand Nault : une passion, un legs.

Trois artistes, un peintre, une sculptrice et une maquettiste, ont créé des œuvres originales, inspirées des costumes des ballets les plus importants de Fernand Nault, soit Carmina Burana, Casse-Noisette et Tommy , détaille André Laprise.

D’ici là, ce dernier recommande le livre publié par la jeune maison d’édition Station T, un ouvrage que Fernand Nault n’aurait pas renié.