Gaspé demande près de 14 M$ pour le logement à Ottawa

Le conseil municipal de la Ville de Gaspé a entériné, mardi soir, une demande de 13,8 millions de dollars auprès du gouvernement fédéral pour le développement et la construction de logements au cours des cinq prochaines années.

La demande a été faite auprès de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, qui gère le Fonds pour accélérer la construction de logements.

Le maire de Gaspé, Daniel Côté, estime que l'argent pourrait servir à améliorer les infrastructures municipales pour permettre la construction de logements ou d'habitations.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Gaspé, Daniel Côté, espère recevoir un financement du gouvernement fédéral pour soutenir la construction de nouveaux logements dans la ville. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Ça peut servir à faire des prolongements de réseaux d'aqueduc, d'égouts ou du grossissement d'infrastructures pour supporter ces nouvelles unités résidentielles. Ensuite, ce serait aussi pour soutenir directement la construction de logements abordables. On offre déjà des crédits, mais ce programme-là pourrait nous permettre d'en ajouter une nouvelle couche , indique le maire de Gaspé, Daniel Côté.

Il ajoute que la Ville pourrait aussi utiliser l’argent pour mieux faire connaître la réglementation.

Daniel Côté dit que les besoins en logement sont criants à Gaspé.

C’est un frein colossal au développement économique, insiste-t-il.

On a le taux d’inoccupation le plus faible au Québec. Il n’y a pas de logements disponibles. On est documenté à 0,0 % d’inoccupation. Aussi bien dire qu’un logement est introuvable.

Ce que ça a comme effet, c’est qu’on ne peut plus attirer de travailleurs, on ne peut plus attirer de familles, on ne peut plus attirer d’étudiants au cégep, bref on ne peut plus se développer parce qu’on a plus de place à loger de nouvelles personnes sur le territoire.