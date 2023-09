Films primés et retour au cinéma Park pour le prochain VIFF

Le Festival international du film de Vancouver (VIFF), de retour à la fin septembre, mettra à l'affiche quelque 230 films en provenance de 70 pays, dont plusieurs films primés au dernier Festival de Cannes.

Les organisateurs du 42e VIFF ont levé le voile mercredi sur la programmation de l'événement, l'un des plus importants de la rentrée culturelle vancouvéroise.

Avec un retour complet en salle pour la première fois depuis 2019, le Festival, qui se tient sur fond de crise dans l'industrie du cinéma, permettra d'unir admirateurs et artisans du 7e art autour d'un événement rassembleur, souligne dans un communiqué le directeur général du festival, Kylie Fostner.

Alors que le festival de cette année tombe à un moment tumultueux pour les travailleurs de l’industrie cinématographique, nous sommes ravis d’offrir au public et aux professionnels de l’industrie l’occasion de se réunir et de découvrir le pouvoir du cinéma en tant qu’expérience inspirante , dit-il.

Les films seront projetés dans sept salles différentes à Vancouver, avec un retour au cinéma Park de la rue Cambie.

Le film « Fallen Leaves » du réalisateur finlandais Aki Kaurismäki inaugurera le festival.

Prix du jury à Cannes en ouverture

Le film Fallen Leaves du réalisateur finlandais Aki Kaurismäki inaugurera le festival le 28 septembre. Cette poignante comédie a remporté le Prix du Jury du Festival de Cannes 2023.

The Pot-au-Feu (La Passion de Dodin Bouffant) du réalisateur français d'origine vietnamienne Tran Anh Hùng, qui a remporté le Prix de la Mise en scène au dernier Festival de Cannes, viendra quant à lui clore les festivités le 8 octobre.

Le film « Anatomie d'une chute » de la réalisatrice française Justine Triet.

Parmi les autres films au programme, on retrouve Anatomy of a Fall (Anatomie d'une chute) de la réalisatrice française Justine Triet qui a remporté la Palme d’Or cette année à Cannes, Monster du réalisateur japonais Hirokazu Kore-eda, The Old Oak du Britannique Ken Loach, Priscilla de Sofia Coppola et Seven Veils, le plus récent film du cinéaste canadien Atom Egoyan.

Des films francophones s’inscrivent également au programme tels L’été dernier de Catherine Breillat, Les jours heureux de Chloé Robichaud et Les Filles du Roi de Corey Payette inspirée de la pièce de théâtre du même nom.

Le VIFF propose chaque année des conférences, causeries et ateliers permettant aux gens de l'industrie de faire du réseautage.

Comme chaque année, le festival propose une série de conférences, causeries et ateliers qui permettront aux professionnels du milieu de réseauter et de partager leurs expériences avec le public.

Le 42e Festival international du film de Vancouver se tient du 28 septembre au 8 octobre.