Plus de 700 travailleurs et travailleuses du domaine de la santé et de l’éducation ont marché dans les rues de Trois-Rivières mercredi midi. Le Front commun, une alliance de plusieurs syndicats, tente de mettre de la pression sur le gouvernement dans le cadre des renégociations des conventions collectives des employés du réseau public.

Les augmentations de salaire présentées par la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, ne satisfont pas le premier vice-président de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) et responsable des négociations du secteur public, François Enault.

Le gouvernement reste encore sur ses mêmes offres de 9 % sur 5 ans , se désole-t-il.

Les employés du réseau public souhaitent passer un message à la présidente du Conseil du trésor, Sonia Lebel, et au premier ministre du Québec, François Legault.

Il demande une augmentation de 100 $ par semaine pour l'ensemble des travailleurs dès la première année. Par la suite, il souhaiterait voir une augmentation de 3 % dès la deuxième année et de 4 % pour la troisième.

Retenir les employés

Selon M. Enault, les travailleurs du réseau public sont sous-payés , ce qui nuit à la rétention de la main-d’œuvre.

Ce n’est pas seulement la bataille des travailleurs et des travailleuses du secteur public. C’est la bataille des services , réitère-t-il.

Les manifestants se sont rendus aux portes du bureau du député de Trois-Rivières, Jean Boulet.

Les conventions collectives en cours de renégociation sont échues depuis le 31 mars 2023.

L’organisation du travail est la priorité de cette négociation, les syndicats doivent mettre des propositions réalistes sur la table. Nos offres sont concrètes et à la hauteur de l’inflation. Nous respectons leur droit de manifester, mais la négociation doit se faire aux tables , fait valoir, par écrit, le cabinet de la présidente du Conseil du trésor.

Une autre manifestation est prévue le 23 septembre prochain à Montréal. Le Front commun s'attend à des dizaines de milliers de participants.

Avec les informations d’Edouard Dubois