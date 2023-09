Le chef intérimaire libéral, Marc Tanguay, salue le changement de stratégie du gouvernement caquiste, qui rejette l'idée d'envoyer des chèques aux Québécois au profit de mesures plus ciblées.

Dans une série d'entrevues mercredi, le ministre des Finances, Eric Girard, a prévenu qu'il n'enverrait pas d'autres chèques cet automne aux contribuables qui font face à une hausse effarante du coût de la vie.

Il a déclaré vouloir plutôt se concentrer sur trois priorités : le logement, l'itinérance et l'adaptation aux changements climatiques, une stratégie bien reçue dans le camp libéral.

Il est clair que ce sont des éléments qui sont importants , a réagi Marc Tanguay en marge du caucus de sa formation politique qui se tient à Saint-Paulin, en Mauricie.

Publicité

L'an dernier, le gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) avait envoyé des chèques de 500 $ puis de 400 $ à 600 $. Il s'agissait d'une mesure électoraliste, selon M. Tanguay.

On a toujours dit que les chèques, ce n'était pas la solution, a-t-il ajouté. Ce qu'on proposait [...] ce sont des mesures structurantes qui vont [avoir] un impact maximal sur ceux qui gagnent le plus petit salaire.

Les libéraux prônent entre autres l'abolition de la taxe de vente du Québec (TVQ) sur l'électricité et les produits essentiels, comme le savon et le shampoing.

Ça ne règle pas le problème du coût de la vie

Il était temps que la CAQ se réveille , a ajouté en impromptu de presse le porte-parole libéral en matière d'économie, Frédéric Beauchemin. Ça fait cinq ans qu'on parle [de mesures structurantes] , a-t-il dit.

Il a suggéré qu'un bouquet de mesures sera nécessaire pour aider les Québécois à se sortir la tête de l'eau, car ce que propose la CAQ, ça ne règle pas le problème du coût de la vie [...] encore extrêmement important .

Publicité

D'ailleurs, le Parti libéral entend défendre le droit à la capacité de vivre des Québécois en ces temps difficiles. Il proposera aussi de stimuler la construction de logements en favorisant des allégements réglementaires .

Troisième priorité : valoriser le personnel de première ligne, y compris les infirmières, enseignantes et éducatrices, qui sont démobilisées parce que leurs tâches ne sont pas humainement acceptables , selon Marc Tanguay.

Le chef libéral s'est toutefois gardé de proposer de nouvelles solutions concrètes. Tout au plus a-t-il promis de talonner le gouvernement caquiste lors de la session parlementaire qui s'ouvre mardi prochain.

[Je serai] plus combatif que jamais. L'équipe est déterminée. [...] On va cibler les vrais problèmes et on aura des propositions à faire , a-t-il déclaré.