Regina accueillera un nouveau festival pour célébrer les œuvres de Shakespeare

Jusqu'à tout récemment, les amateurs de William Shakespeare qui résidaient à Regina devaient se rendre à Saskatoon s'ils souhaitaient profiter des œuvres du célèbre dramaturge anglais lors du festival Shakespeare on the Saskatchewan. Une situation qui est sur le point de changer grâce au nouveau projet du directeur artistique, Robert Light.

Au cours du mois de septembre, ce dernier présentera le Regina Shakespeare Festival pour la première fois aux abords du lac Wascana. Ce sera la pièce Macbeth qui inaugurera ce nouveau festival théâtral.

Je regardais partout au pays et je me suis dit que Regina et Québec étaient les deux seules grandes villes du Canada à ne pas avoir de festival d'été mettant en scène des œuvres de Shakespeare , explique Robert Light.

C'est la première année que sera organisé le Regina Shakespeare Festival.

Le directeur artistique s’est rendu dans la capitale saskatchewanaise il y a environ un an pour commencer à réfléchir à la présentation de Macbeth. Une pièce qui, selon lui, véhicule des valeurs qui peuvent résonner avec la société actuelle. Robert Light a d'ailleurs fait le choix d'habiller les acteurs avec des vêtements modernes plutôt que d'y aller avec une garde-robe d'époque.

Brendan Lorch est l’acteur qui incarnera le célèbre personnage de Macbeth. Bien qu'il ait étudié les œuvres de William Shakespeare pendant des années lors de son parcours académique, cette présentation à Regina sera l’occasion pour lui de jouer ce rôle pour la première fois.

Le choix du lieu où sera jouée la pièce, aux abords du lac Wascana, n'est pas non plus anodin.

Lorsque vous serez assis dans la tente, vous allez pouvoir regarder le lac et ça sera tout simplement magique , explique Robert Light. Shakespeare faisait la même chose. Il faisait des présentations devant des lacs.

L’adaptation de Macbeth sera présentée du 12 au 24 septembre au parc Wascana de Regina.

Les représentations auront lieu en début de soirée du mardi au vendredi tandis que des représentations en après-midi seront aussi offertes le samedi et le dimanche.

Avec les informations de Stefani Langenegger