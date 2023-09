Alors que les revendications territoriales en mer de Chine méridionale font monter la tension, des dirigeants d'Asie du Sud-Est lancent un nouveau partenariat stratégique avec le Canada, qu'ils voient comme un point d'ancrage pour la paix dans la région indo-pacifique.

Ce nouveau partenariat stratégique avec l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) est considéré comme un geste symbolique qui reflète la présence élargie du Canada dans la région indo-pacifique.

J'espère que le Canada pourra devenir un point d'ancrage pour la paix et la stabilité dans la région, qui respecte le droit international et qui encourage une coopération plus concrète et inclusive, en particulier dans la région indo-pacifique

Ouvrir en mode plein écran Le président indonésien Joko Widodo rencontre Justin Trudeau en marge du sommet de l'ANASE, le 5 septembre 2023. Photo : Agence France-Presse via Getty Images / ADEK BERRY

Le premier ministre Trudeau a rencontré les dirigeants de l'association cette semaine, en marge du sommet annuel de l'ANASE.

Nous partageons des engagements clairs en faveur de la paix et de la stabilité, de l'ouverture et de la transparence, du développement et de la coopération économique, ainsi que de la compréhension du fait que les règles internationales sont essentielles à la croissance , a soutenu M. Trudeau lors d'un discours.

Que le Canada devienne un de ses partenaires stratégiques démontre les progrès réalisés dans la conclusion d'un accord de libre-échange entre le Canada et le bloc de dix nations, a-t-il aussi déclaré.

Revendications chinoises dans la région

La Chine, Taïwan et certains États membres de l'association – le Brunei, la Malaisie, les Philippines et le Vietnam – sont depuis des décennies coincés dans une impasse territoriale de plus en plus tendue en mer de Chine méridionale, où transite l'essentiel du commerce mondial.

La Chine a alarmé de nombreux pays de la région Asie-Pacifique après avoir publié une nouvelle carte officielle revendiquant la majeure partie de la mer de Chine méridionale, ainsi que des parties contestées de l'Inde et de la Russie.

La plupart des gouvernements contestant les revendications chinoises sur la mer de Chine méridionale sont membres de l'ANASE. L'Inde, quant à elle, accueillera les négociations du G20 plus tard cette semaine, auxquelles M. Trudeau devrait assister.

Plus tôt dans la journée, le premier ministre canadien a tenu des réunions privées en marge du sommet avec les dirigeants de la Malaisie, du Vietnam, de la Corée du Sud, des Philippines et de l'Australie.

Ouvrir en mode plein écran Le premier ministre Justin Trudeau participe à une réunion bilatérale avec le premier ministre malaisien Anwar Ibrahim lors du sommet de l'ANASE à Jakarta, en Indonésie, le mercredi 6 septembre 2023. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Lors de la rencontre de M. Trudeau avec le premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et le premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, les dirigeants ont discuté séparément de leur engagement à défendre l'ordre international et à avoir une région indopacifique libre et ouverte, selon un compte-rendu du bureau du premier ministre.

Justin Trudeau a également exprimé son intérêt auprès des dirigeants de l'ANASE pour que le Canada se joigne au Sommet de l'Asie orientale et à la Réunion élargie des ministres de la Défense de l'ANASE, qui renforce la coopération en matière de sécurité et de défense pour la paix, la stabilité et le développement.

Cap sur l'insécurité alimentaire

Le Canada a par ailleurs publié une déclaration commune sur la lutte contre l'insécurité alimentaire avec les 10 pays.

Celle-ci reflète l'engagement du premier ministre Trudeau à investir dans les infrastructures vertes et la résilience de la chaîne d'approvisionnement, et en particulier l'approvisionnement alimentaire, dans la région indopacifique.

Selon les déclarations du premier ministre, le Canada se concentre surtout sur l'investissement dans les projets d'énergie renouvelable et ceux liés à l'eau dans la région.

Le premier ministre Trudeau a également présenté le Canada comme un fournisseur fiable de ressources naturelles comme les engrais et les minéraux essentiels, affirmant qu'il possède l'énergie propre dont le monde a besoin pour contribuer à sa transition énergétique verte.

Ouvrir en mode plein écran Les ministres des Affaires étrangères des membres de l'ANASE à Jakarta le 4 septembre Photo : Getty Images / MAST IRHAM

Dans leur déclaration commune, les membres de l'ANASE affirment que cette dernière travaillera avec le Canada pour maintenir l'approvisionnement dans le commerce alimentaire.

Il y a à peine un an, la décision d'élever le Canada au rang de partenaire stratégique ne faisait pas l'unanimité parmi les dirigeants de l'ANASE.

Le premier ministre a été bien accueilli lors du sommet, le président sud-coréen qualifiant M. Trudeau d'ami proche et de personne qu'il veut toujours rencontrer.

En soirée, M. Trudeau devrait assister à un souper avec le président indonésien avant de s'envoler pour Singapour, ce jeudi. Il assistera ensuite au sommet du G20 à New Delhi, plus tard cette semaine.