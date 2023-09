Les professionnels de l’éducation dénoncent un manque de services aux élèves

Pas moins de 73 % des professionnelles et professionnels de l'éducation de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine sont d’avis que les élèves ne reçoivent pas les services dont ils ont besoin.

C'est notamment ce que révèle un sondage effectué par la Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE), qui représente, entre autres, les psychoéducateurs, les psychologues, les orthopédagogues et les orthophonistes.

Dans la région, 57 répondants des centres de service scolaire des Îles, Chic-Chocs et René-Lévesque et de la commission scolaire Eastern Shores ont pris part à ce coup de sonde mené à la grandeur du Québec.

Le sondage de notre fédération dresse un portrait préoccupant des conditions de travail des professionnels de l’éducation de la Gaspésie et des Îles , affirme le président du Syndicat du personnel professionnel de l’éducation de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (SPÉGÎM), Steeve Loisel.

On le voit partout sur notre territoire, les services professionnels sont insuffisants pour répondre aux besoins des élèves. C’est alarmant.

Selon le sondage, 46 % des professionnels de l'éducation de la région se disent surchargés, principalement parce qu'ils ont trop de mandats à accomplir et que les ressources sont insuffisantes.

Le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, a sept priorités et, malheureusement, on ne retrouve pas les élèves en difficulté d’adaptation et d’apprentissage dans ses priorités , affirme le président du FPPE , Jacques Landry. On trouve ça désolant.

Dans un rapport spécial déposé en juin, le Protecteur de citoyen révélait que 38 % des élèves en difficulté attendaient plus de huit mois avant une évaluation de leurs besoins. Au Québec, plus de 86 000 élèves du primaire présentent des difficultés d’adaptation ou d’apprentissage.

De nombreuses démissions et des postes à pourvoir

Le sondage démontre également que 26 % des répondants songent à quitter leur centre de services scolaire pour des raisons autres que la retraite, notamment pour obtenir une meilleure flexibilité dans leur horaire ou leurs congés et encore, pour alléger leur charge de travail.

Steeve Loisel précise que seulement l’an dernier, pas moins d’une douzaine de syndiqués ont démissionné dans les quatre organisations scolaires de la Gaspésie et des Îles.

Je n’ai jamais vu autant de demandes de démissions et de gens qui me demandent des conseils légaux pour aller ailleurs, pour démissionner. Je n'ai jamais eu autant de démissions non plus.

Ce nombre de démissions représente environ 5 % des quelque 200 membres du Syndicat du personnel professionnel de l'éducation de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.

Les professionnels constatent qu’ils ne sont pas outillés, qu’ils n’ont pas le temps, les ressources nécessaires pour faire ce travail-là, parce qu’ils ne sont pas assez nombreux , croit Steeve Loisel.

La FPPE a procédé à une demande d’accès à l’information pour chiffrer le nombre de démissions des professionnels de l’éducation, l’an dernier, à l’échelle québécoise. Elle a reçu des statistiques pour 49 des 72 organisations scolaires de la province qui révèlent que 797 démissions ont eu lieu.

À la rentrée 2023, environ 900 postes de professionnels de l’éducation étaient à pourvoir dans la province, en excluant les organisations scolaires de l’île de Montréal.

La difficulté des centres de services à attirer et retenir des professionnels s’explique principalement par les conditions de travail qui sont peu attrayantes en éducation , croit le président de la FPPE , Jacques Landry. Lorsqu’un professionnel s’absente, même à long terme, ils ne sont pas remplacés et les tâches sont redistribuées à ses collègues, ce qui alourdit encore davantage la tâche.

Le SPÉGIM n’a pas de statistiques spécifiques à la Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine sur le nombre de postes vacants, mais précise que la plupart ont été pourvus et que la situation régionale est plus enviable.

Exode des professionnels vers le privé

La FPPE note également que de nombreux professionnels quittent le réseau public pour la pratique privée.

En service d’aide, les gens peuvent aller chercher des salaires en 35 et 40 % plus élevés au privé.

Souvent, les jeunes professionnels se servent du public pour se constituer une clientèle et ils s’en vont ensuite vers la pratique privée, parce que l’écart salarial est majeur, même si on additionne le fonds de pension et les avantages sociaux, on n'y arrive pas du tout , ajoute Jacques Landry.

M. Landry affirme que la rémunération des professionnels de l’éducation est la priorité dans le cadre des négociations en cours pour le renouvellement de la convention collective.

L’organisation de travail fait également partie des priorités du syndicat, avec des revendications incluant l’établissement d’un seuil minimal de services, la flexibilité des horaires et la possibilité d’effectuer du télétravail.