Les écoles de la DSFM accueillent leurs élèves en vue de la rentrée scolaire

Les élèves, les parents et les enseignants se sont rassemblés mercredi dans les écoles de la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) en préparation de la rentrée scolaire à la fin de la semaine.

C’est une vraie ruche , décrit le directeur général de la DSFM, Alain Laberge. Entre les élèves qui entament leur première année dans une nouvelle école et les enseignants qui rencontrent leur classe pour les prochains mois, la fébrilité est au rendez-vous, affirme-t-il.

Alain Laberge fait depuis mardi la tournée des écoles de la division scolaire, afin d’accueillir le personnel enseignant, une tradition à la DSFM . Mercredi et jeudi, les enseignants rencontrent pour leur part leurs nouveaux élèves accompagnés de leurs parents.

Beaucoup de travail attend les enseignants, estime Alain Laberge. En effet, il y a encore les relents de la COVID , explique-t-il. Les élèves ont pris un certain retard, un retard qu’on ne comble pas en quelques semaines.

Alain Laberge remarque toutefois un niveau d'énergie plus élevée chez son personnel enseignant. La pandémie a été drainante, explique-t-il, notamment lors de la dernière rentrée scolaire où les gens sont entrés avec la peur encore.

C’est notre défi à nous de voir où sont rendus [les élèves] pour les faire avancer et s’assurer qu’ils ont les bases , décrit-il.

D’après Alain Laberge, la division scolaire a un rôle qui va au-delà de l’éducation. Selon lui, les directions scolaires et le personnel enseignant ont la tâche de démontrer l’importance de l’éducation francophone et d’en expliquer son fonctionnement.

Il faut absolument qu’on s’assure que le parent comprenne bien que l’école c’est la clé, mais que la maison a aussi un rôle très important à jouer , affirme-t-il.

Dans les écoles de la DSFM , la population estudiantine s’accroît, indique M. Laberge. Cette année, environ 2,5 % d’étudiants supplémentaires sont attendus.

Devant cette croissance, un élément qui nous freine, c’est le nombre d’écoles que nous avons , croit-il. Dans la ville de Winnipeg, nous pourrions avoir trois, quatre autres écoles et on les remplirait.

Émilie et sa mère Julie Lajoie visitent l'École Taché, où la fillette entamera bientôt sa première année.

Cette année, Émilie fait ses débuts à l’École Taché, dans le quartier de Saint-Boniface à Winnipeg. Aux côtés de sa mère, elle rencontre aujourd’hui Mme Renée, celle qui sera son enseignante pour les prochains mois.

Aujourd’hui, on se prépare. On a amené le matériel scolaire et on va voir c’est qui nos amis dans la classe et se refamiliariser avec l’école un petit peu , témoigne Julie Lajoie.

Pour la mère d’Émilie, qui fréquente la garderie Le P’tit Bonheur, il était important que sa fille poursuive son parcours dans une école francophone.

C’est facile d'absorber l’anglais à Winnipeg , croit-elle. Donc elle est dans un milieu francophone, pour rencontrer des amis francophones. C’est important.

La première journée en salle de classe pour tous les élèves de la DSFM est vendredi.

Avec les informations d'Antoine Brière