À Saskatoon, le Relais prêt à accueillir les Fransaskois dans son local rénové

Après environ six mois de travaux, la salle communautaire du Relais de la Fédération des francophones de Saskatoon (FFS) a fait peau neuve. L'ouverture officielle est prévue ce vendredi, avec le retour des apéros.

Le directeur général de la Fédération des francophones de Saskatoon Cristian Pereira indique que les apéros se tiendront sur une période plus prolongée au lieu de l'ancienne formule 5 à 7 entre 17 h et 19 h.

Le 5 à 7 ne représentait pas la réalité, depuis un moment. Les gens arrivaient plus tard vers 18h pour rester tard. Aussi pour les nouveaux arrivants, ce nom ne leur disaient pas grand-chose, et donc on a voulu une nouvelle formule avec une soirée en apéro à partir de 17 h jusqu'à 20 h , explique-t-il.

Cette nouvelle formule s’appellera désormais les apéros franco et se tiendra deux fois par mois, indique Cristian Pereira. Il mentionne toutefois qu'en fonction de l'affluence la fréquence de l'activité pourrait être hebdomadaire.

Vendredi prochain, le calendrier sera connu jusqu’en décembre, et comme c’est un cadre plus chaleureux, plus accueillant avec un bon choix de nourriture, on espère avoir du succès pour en faire un apéro toutes les semaines , affirme Cristian Pereira.

Le Relais abrite aussi un nouveau café-bistro, détenu par l’entreprise YXE Foodies. Selon Cristian Pereira, ces revenus supplémentaires permettront à l’organisme de réduire son déficit.

C’est toujours notre salle communautaire, mais maintenant on va partager cet espace pendant la journée, il y a un bistro et un service de traiteur qui va proposer des petits-déjeuners, le dîner, le lunch, et puis nous on va toujours utiliser l’espace pendant les soirées et les fins de semaine pour nos activités , souligne-t-il.

Même si YXE Foodies propose des menus en anglais, Cristian Pereira ne désespère pas. Selon lui, trouver un traiteur francophone représente un défi. C’est pourquoi, dit-il, des discussions sont en cours avec l’entreprise pour des menus en français.

C’est un traiteur qui a une histoire de longue date ici à Saskatoon. Ils sont d’origine allemande. Ils proposent un menu en anglais. On travaille avec eux si on peut, effectivement, proposer aussi un menu en français, pour aussi accueillir notre communauté et pour que les gens puissent parler en français aussi , indique Cristian Pereira.

Avec les informations de Genevieve Patterson