Villeneuve pourrait cesser d’appuyer le tramway

Le chef de l’opposition officielle à l’Hôtel de Ville de Québec, Claude Villeneuve, estime que le projet de tramway a à ce point changé depuis l’élection de Bruno Marchand à la mairie qu’il n’exclut pas d’y retirer son appui.

Son projet de tramway, c’est de moins en moins le projet de tramway qui était sur la table au moment de l’élection, sous l’ancienne administration. Moi, quand on me parle de faire le tramway en régie, on est dans un tout autre univers en termes de gestion de risques, en termes de réalisation du projet , a déclaré M. Villeneuve mercredi matin.

Si le projet de Bruno Marchand ne nous rassure pas, nous ne nous sentons pas obligés de l’appuyer , a ajouté le chef de Québec d’abord, qui rencontrait les médias pour la première fois depuis son retour de congé parental.

À l’aube d’un automne au cours duquel le tramway risque de s’imposer comme le principal enjeu de la scène municipale à Québec, Claude Villeneuve a exprimé ses inquiétudes par rapport à la façon dont le maire gère le projet.

Contradictions

Chaque fois que le maire a annoncé qu'il voulait faire progresser l'appui [au tramway, chaque fois] qu'il prenait le bâton de pèlerin [en tant que] capitaine tramway [qui] allait nous conduire à bon port, bien, qu'est-ce qu'on a fini par obtenir? C'est des déclarations contradictoires, des intentions qui ne sont pas claires, des messages qui nous font douter de sa volonté , a lancé M. Villeneuve.

Il a en outre reproché à Bruno Marchand de manquer de constance dans ses prises de parole sur le tramway. Claude Villeneuve y voit un obstacle à la mobilisation en faveur du projet de transport en commun.

Depuis son retour de vacances, on est passé par toutes les émotions. Le tramway ne se fera pas à n'importe quel prix, mais oui, il va se faire le tramway, puis ça sera peut-être en régie [et] tout ça. C'est que le message du maire sur le tramway n'est pas constant, on ne sait pas à quoi s'en tenir , a dénoncé le chef de l’opposition officielle.

Avec ses sorties sur le tramway, Claude Villeneuve cherche avant tout à attirer l'attention, croit Bruno Marchand (photo).

Invité à commenter les propos de son adversaire, Bruno Marchand a affirmé qu’il s’attendait à voir Claude Villeneuve remettre en question son appui au tramway. Le maire a précisé que c’est justement pour cette raison que son parti a intégré en son sein les conseillers indépendants Jean-François Gosselin et Bianca Dussault.

Avec ces deux nouveaux venus, Bruno Marchand et son équipe sont désormais majoritaires au conseil de ville. Ils n’ont donc plus besoin de l’appui des élus de Québec d’abord pour adopter les résolutions portant sur le projet de tramway.

Ce n’est pas pour rien qu’il a fallu travailler différemment. [C’est] parce qu’on a un allié qui débarque du bateau, qui décide de partir de son bord. Libre à lui de le faire, mais on ne peut pas compter sur lui. Alors, on fait des sparages politiques, on est désabusé, on est désenchanté, on essaie de créer beaucoup de bruit en essayant d’attirer l’attention. Je pense que c’est un geste désespéré , a déclaré le maire.

Mise en garde de Poilievre

Bruno Marchand a également réagi aux propos du chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre. De passage à Québec, où sa formation politique se réunira en congrès à compter de jeudi, M. Poilievre a prévenu mercredi qu’un gouvernement conservateur n’accepterait aucun dépassement de coûts pour les projets financés en partie par Ottawa.

J’envoie le signal à tous les politiciens : je ne vais pas payer des dépassements de coûts pour rien. Je ne vais pas continuer de lancer des milliards de dollars pour des projets mal gérés par des projets incompétents , a déclaré M. Poilievre.

Lors du point de presse qu'il a donné à Québec mercredi matin, Pierre Poilievre a été interrogé sur les dépassements de coûts prévus pour le projet de tramway.

Le maire de Québec a semblé piqué au vif par les propos du chef conservateur. Bruno Marchand a soutenu que personne n’aurait pu prévoir que l’inflation atteindrait un niveau aussi élevé, entraînant une augmentation des coûts pour des projets comme le tramway.

Si on ne tient pas compte du contexte, on est aussi bien de dire : "moi, je ne crois pas au projet." Si M. Poilièvre ne croit pas au transport collectif, sur quelle planète vit-il? Si on n’a pas vu assez d’effets des changements climatiques cet été chez nous, ici, dans nos cours, on va attendre quoi? On va avoir besoin de quoi? , a demandé le maire.

Avec la collaboration d’Olivier Lemieux