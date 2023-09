Capitales-Jackals : combattre le feu par le feu

Champions de la saison régulière, les Capitales retrouvent de vieux rivaux en demi-finale de la ligue Frontière à compter de jeudi. Face à la puissante offensive des Jackals du New Jersey, Patrick Scalabrini et sa troupe devront combattre le feu par le feu.

C’est de loin la plus grosse puissance offensive de la ligue. Ils ont battu le record de circuits en une saison. Mais nous, on les attaque avec deux des trois meilleurs lanceurs partants du circuit , analyse Scalabrini à la veille du premier duel de la série demi-finale.

Les deux as lanceurs panaméens des Capitales (60-35), Steven Fuentes et Abdel Saldana, obtiendront les deux premiers départs face aux Jackals (60-35). Si tout va bien, cela suffira pour remporter la série 2 de 3 dont le premier match est exceptionnellement disputé au domicile des Miners de Sussex. Le stade Hinchliff, au New Jersey, est indisponible en septembre.

L'entraineur-chef Patrick Scalabrini et les Capitales visent un deuxième titre consécutif dans la ligue Frontière. Photo : Radio-Canada / Guillaume Piedboeuf

Ça va être différent pour eux parce qu’ils ne joueront pas dans leur stade. Ils jouent un match à Sussex et ensuite c’est nous qui allons être à la maison pour le deuxième et potentiellement le troisième match. On a travaillé très fort pour l’avantage du terrain, il faut en tirer profit , pointe Patrick Scalabrini.

Neutraliser Nelson

Le gérant des Capitales sait que sa troupe devra se présenter sous son meilleur jour. Le frappeur vedette des Jackals, James Nelson, peut changer le cours d’un match à lui seul. Hauteur de 30 circuits et 34 buts volés cette saison, le joueur d’avant-champ a maintenu une vertigineuse moyenne au bâton de ,388, la meilleure de la ligue Frontière.

C’est le joueur le plus utile de la ligue. C’est une machine offensive. Il court et il frappe avec puissance. Le problème, c’est qu’il n’est pas seul. On ne peut pas lancer autour de lui , rappelle Scalabrini.

N’empêche, c’est en confiance que ce dernier a pris la route de Sussex, mercredi matin, en vue du plus gros match de la saison , jeudi soir.

La magie du stade Canac

On veut voler la partie sur la route, mais indépendamment du résultat, on aura notre destin entre les mains à la maison , rappelle celui dont l’équipe jouera samedi et dimanche soir, au besoin, au stade Canac.

Les équipes adverses ont toute la misère du monde à l'emporter au stade Canac, cette saison. Photo : Radio-Canada / Nicolas Perron-Drolet

Notre fiche à la maison parle d’elle-même. Il y a plusieurs raisons, mais la plus évidente, c’est les partisans. Les salles combles, le bruit, c’est intimidant pour l’équipe adverse et nos joueurs carburent à ça , relate Patrick Scalabrini.

L’an dernier, rappelons-le, les Capitales avaient remporté tous leurs matchs des séries à domicile, en route vers la conquête du championnat de la Ligue Frontière.