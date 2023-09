Le Bas-Saint-Laurent derrière Simon Croz, forcé de quitter le pays

Une centaine de personnes se sont réunies à Trois-Pistoles mercredi en soutien à l'ancien directeur général du cinéma Paraloeil, forcé de quitter le Canada. Simon Croz doit retourner vivre en France puisqu'il n'a pas réussi à renouveler son permis de travail.

Le député fédéral de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, qui prenait part à la mobilisation, demande au ministre de l'Immigration, des réfugiés et de la Citoyenneté, Marc Miller, d'intervenir.

On lui demande de faire preuve de cœur, de jugement, mais aussi d'indulgence pour garder Simon, ici, dans la région , lance l'élu.

C'est qu'une erreur administrative serait survenue dans le processus de renouvellement du permis de travail du Pistolois. Conséquence : il ne peut plus travailler et il n'est pas admissible au chômage.

Une centaine de personnes se sont réunies à Trois-Pistoles mercredi après-midi. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Même s'il est « minuit moins une », Maxime Blanchette-Joncas garde espoir que le ministre de l'Immigration puisse intervenir.

Si je dois amener Simon Croz sur la colline parlementaire à Ottawa, je m'engage à le faire.

Le Pistolois a été convoqué par l'Agence des services frontaliers du Canada le 21 septembre afin de fixer la date de son départ.

Pour le maire de Trois-Pistoles, Philippe Guilbert, lui aussi présent au rassemblement, Ottawa se tire dans le pied en expulsant Simon Croz. Le statu quo privera d'un travailleur la région en pleine pénurie de main-d'œuvre, explique-t-il.

De son côté, l'ancien directeur général de Paraloeil déplore le manque de cohérence du gouvernement fédéral et la lourdeur du processus d'immigration.

Selon lui, Ottawa doit raccourcir les canaux de décision pour qu'on arrête de niaiser et que l'on conserve nos emplois et nos vies sur le territoire du Québec et du Canada .

Quand un dossier devient complexe, comme le mien, et s'étire dans le temps, c'est plusieurs agents qui passent successivement sur le dossier et qui parfois vont se contredire pour arriver à un point où ils ne se comprennent plus. Il faut rendre ça plus direct et plus humain , ajoute Simon Croz.

Une pétition lancée à la fin du mois d'août et visant à empêcher son départ a recueilli plus de 12 000 signatures.

Le député de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques attend toujours, quant à lui, une réponse du gouvernement fédéral.

Avec les informations de Patrick Bergeron