Cinq ans après avoir verrouillé les portes de la résidence Brooks, l’Université d’Ottawa n’a présenté aucun plan pour la remplacer, alors que les coûts continuent de s’accumuler. Des documents d’accès à l’information obtenus par Radio-Canada démontrent que le bâtiment continue de coûter des dizaines de milliers de dollars chaque mois à l’institution, notamment en électricité, et que l’Université soupçonnait la présence de moisissures à l’intérieur plusieurs années avant la fermeture.

En septembre 2018, la résidence a été fermée lorsque la présence de spores de moisissure a été décelée dans certains appartements, le résultat probable d’une infiltration d’eau et d’une détérioration de l’enveloppe du bâtiment causées par des défauts de construction , explique l’Université dans un courriel à Radio-Canada.

Ouvrir en mode plein écran Fermée depuis cinq ans, la résidence Brooks coûte cher à l’Université d’Ottawa. Photo : Radio-Canada / Mathieu Deroy

Construit pour la somme de 23 millions de dollars, le vaste complexe résidentiel universitaire, situé au quadrilatère des rues King-Edward à Thomas-More et Louis-Pasteur à Marie-Curie, a logé plus de 700 étudiants chaque année de 1987 à 2018.

Avec une durée de vie évaluée à 60 ans lors de son ouverture, le complexe n’a finalement été occupé qu’une trentaine d’années. Aujourd’hui, l’endroit est quasi-vide. Seuls la garderie Bernadette, un stationnement et quelques salles de classe de la Faculté de droit sont toujours accessibles. Ils sont situés dans un immeuble adjacent à la résidence, qui n’a pas été touché par les problèmes de moisissures. De larges clôtures jaunes entourent certaines parties du complexe qui présente des signes apparents de vieillesse.

Ouvrir en mode plein écran Le vaste complexe résidentiel universitaire est situé au quadrilatère des rues King-Edward à Thomas-More et Louis-Pasteur à Marie-Curie, à Ottawa. Photo : Radio-Canada

Plus de transparence, réclame le Syndicat étudiant

Le Syndicat étudiant de l’Université d’Ottawa dénonce le peu d'informations disponibles concernant l’avenir de la résidence Brooks.

Le commissaire intérimaire aux Affaires francophones du syndicat, Amine El Idrissi, dénonce ce qu’il qualifie de manque de transparence de la part de l’Université dans ce dossier qui, selon lui, rend la situation un peu plus délicate dans la mesure où on ne sait pas exactement ce qu’il adviendra .

Dans un contexte de manque de logements, il souhaite que le terrain, qui est assez vaste, soit utilisé non seulement à des fins académiques, mais aussi pour essayer de reloger des étudiants et d’augmenter l’offre de logements .

C’est un manque pour notre communauté étudiante qui vit des obstacles en termes de recherche de logements. C’est sûr que de voir ce bâtiment vide et délabré, c’est dommage pour l’Université, mais surtout pour nos étudiants.

Ouvrir en mode plein écran Amine El Idrissi, commissaire aux Affaires francophones pour le Syndicat étudiant de l’Université d’Ottawa Photo : Radio-Canada / Mathieu Deroy

L’Université d’Ottawa s’attend d’ailleurs, cette année, à une liste d’attente d’environ 100 étudiants, une fois toutes les 4000 places en résidence attribuées.

Un complexe qui coûte cher à entretenir

Pendant que la résidence Brooks est inhabitée, les factures de chauffage, d’eau et d’électricité, elles, continuent de s’accumuler.

Actuellement, seulement environ un sixième du vaste complexe est occupé. Il s’agit du 100 Thomas-More, un bâtiment construit différemment qui présente un risque moins élevé de moisissures et de prolifération, selon l’Université.

Ouvrir en mode plein écran Avec une durée de vie évaluée à 60 ans lors de son ouverture, le complexe n’a finalement été occupé qu’une trentaine d’années. Photo : Radio-Canada / Mathieu Deroy

En réponse à une demande d’accès à l’information, l’Université a fourni à Radio-Canada les coûts estimés en consommation d’électricité du complexe Brooks pour tous les mois, de juin 2019 à avril 2023.

Le mois de février 2023 a coûté, à lui seul, 43 000 $. La facture la moins dispendieuse a été celle de septembre 2019, soit 9500 $.

Radio-Canada a aussi constaté, à quelques reprises au cours des derniers mois, que des lumières demeurent allumées à l’intérieur de l’ancienne résidence, même si aucun étudiant n'y habite.

Une garderie dans le néant

En 2018, lors de la fermeture de la résidence Brooks, Jela Vojnovic était éducatrice à la garderie Bernadette. L’actuelle directrice générale avoue avoir trouvé la situation angoissante à l’époque.

C'était un peu effrayant parce qu'on commençait à se dire : si cette partie du bâtiment est touchée, est-ce que notre garderie l'est aussi?

Ouvrir en mode plein écran Jela Vojnovic, directrice générale de la garderie Bernadette Photo : Radio-Canada / Mathieu Deroy

Maintenant qu’elle sait que l’endroit n’a pas été touché par les problèmes de moisissures et est sécuritaire pour les tout-petits et les employés, des inquiétudes persistent tout de même quant à l’avenir de la garderie, car cette dernière ne fera pas partie de la nouvelle construction qui va remplacer le complexe Brooks, selon les dires de Mme Vojnovic. La garderie, qui accueille une cinquantaine d'enfants, va donc devoir fermer ou déménager.

Ouvrir en mode plein écran Seule la garderie Bernadette, un stationnement et quelques salles de classe de la Faculté de droit sont toujours accessibles dans le complexe qui abrite la résidence Brooks. Photo : Radio-Canada / Mathieu Deroy

La directrice générale ajoute que l’Université devrait donner à son administration six mois de préavis, si possible.

On ne peut pas vraiment prévoir , déplore Carolina Sena, membre du conseil d’administration de la garderie Bernadette.

Marie-Pierre Daigle, mère d’un enfant qui fréquente la garderie, dénonce également la situation.

Ça serait vraiment important que l’Université collabore avec la garderie pour pouvoir nous aider et montrer que ça fait partie du tissu social du campus , croit-elle.

L’Université d’Ottawa sera l’une des seules grandes universités au Canada qui n’aura pas de garderie. [...] Je suis très déçue de mon université.

Ouvrir en mode plein écran Marie-Pierre Daigle, parent d’un enfant qui fréquente la garderie Bernadette. Photo : Radio-Canada / Mathieu Deroy

Rénover le complexe Brooks, et du même coup conserver la garderie, n’est pas dans les cartons de l’Université d’Ottawa. Cela coûterait plusieurs dizaines de millions de dollars.

Des problèmes qui ne datent pas d’hier

Six ans avant sa fermeture, l’Université d’Ottawa soupçonnait déjà des problèmes de moisissures considérables entre les murs de la résidence Brooks, à la suite de dégâts d’eau.

Dans une ébauche de lettre destinée aux étudiants et datée de décembre 2012, obtenue par Radio-Canada grâce à la Loi d'accès à l'information, l’Université indiquait que des inspections seraient effectuées entre Noël et le Jour de l’an et que le problème pourrait engendrer l’évacuation de ces immeubles, si la santé des occupants est en jeu .

Les relocalisations d’étudiants n’ont commencé qu’en février 2018, plus de cinq ans plus tard.

Dans un courriel envoyé à Radio-Canada, la présidente du Syndicat du personnel de soutien de l’Université d’Ottawa, Marcelle Desmornes, précise qu’elle était au courant des problèmes de santé et de sécurité qui ont contribué à la fermeture de la résidence étudiante.

Nous avons fait part de nos préoccupations à l’employeur, conformément à la Loi sur la santé et la sécurité en Ontario , précise-t-elle. À ce jour, les problèmes n’ont pas été résolus , ajoute la présidente.

Des analyses de qualité de l’air à plus de 50 000 $

En août 2017, l’Université a découvert de nouveaux problèmes d’infiltration d’eau et de moisissures dans une unité du complexe résidentiel.

L’ampleur de la problématique [...] semble être très majeure. [...] Je pense que nous devons nous préparer au pire scénario possible, à savoir que l’ensemble des unités de Brooks soient déclarées insalubres, à tout le moins un très grand nombre d’entre eux , écrivait à l’époque l’ingénieur Jacques Nadeau, directeur principal, opérations intégrées, au service des immeubles, dans un courriel adressé notamment au vice-recteur associé, services aux étudiants, Michel Guilbeault.

Six mois après cette nouvelle tuile, soit en février 2018, la relocalisation des résidents commençait et en septembre de la même année, la résidence était fermée.

À la suite de cette découverte, les documents obtenus par Radio-Canada démontrent que l’Université a mandaté une entreprise de Stittsville pour évaluer la présence de moisissures dans la résidence.

Des tests ont été effectués dans les 200 unités, d’octobre 2017 à janvier 2018, ainsi qu’en mars 2018. La facture totale, qui inclut également une enquête préalable et l’analyse des résultats, s’est élevée à 52 800 $.

Ouvrir en mode plein écran Des problèmes d'infiltration d'eau et de moisissure ont été constatés dans plusieurs unités de la résidence Brooks. Photo : Radio-Canada / Photo tirée d'un rapport d'inspection

Santé Canada estime, par ailleurs, que la moisissure est un problème commun, mais qu’elle peut représenter un danger pour la santé. En entrevue à Radio-Canada, le biologiste Francis Lavoie explique que les effets varient d’une personne à l’autre .

On parle beaucoup de l’irritation des yeux, du nez et de la gorge, une toux, une accumulation des mucosités, une respiration sifflante, un essoufflement, etc. Ça peut aller jusqu’à une aggravation de l’asthme ou d’autres réactions allergiques.

L’Université réagit

Dans un courriel envoyé à Radio-Canada, le porte-parole de l’Université d’Ottawa, Jesse Robichaud, explique que bien que des dégâts d'eau aient été signalés dans le complexe Brooks avant 2018, il y a plusieurs éléments, dont la présence de spores de moisissure, qui ont mené à sa fermeture définitive cette [année-là].

L’institution précise que tout le complexe sera démoli et remplacé par une nouvelle construction , mais que la date n’a pas encore été déterminée .

À l’heure d’une cinquième rentrée scolaire depuis la fermeture de la résidence, cette dernière meuble toujours le paysage du campus, en attendant le sort qui lui sera réservé.