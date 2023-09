Des niveaux de radon acceptables dans les écoles françaises de l’Î.-P.-É

Les quatre écoles françaises de l'Île-du-Prince-Édouard participant à une étude de mesure du radon ont enregistré des concentrations de ce gaz considérées comme acceptables par Santé Canada.

Les établissements concernés sont notamment les écoles François-Buote, Saint-Augustin, l'École-sur-Mer et Pierre-Chiasson.

Les résultats ne sont pas préoccupants. On a des données qui sont, dans leur ensemble, à l'intérieur des normes de Santé Canada.

La concentration de ce gaz dans ces bâtiments se trouve au-dessous de 141 becquerels par mètre cube, soit moins que la limite canadienne de 200.

Dans les écoles anglaises, quatre des 20 bâtiments analysés ont enregistré des concentrations de radon supérieures à celle permise par Santé Canada, notamment les écoles Bluefield High, Kensington Intermediate Senior High, Westwood Primary et West Royalty Elementary.

Ces écoles ont jusqu'à deux ans pour réaliser des travaux de réparation pour réduire au maximum la concentration de radon dans leur bâtiment.

Une campagne de 91 jours

Des détecteurs de radon ont été placés dans ces écoles françaises l’hiver dernier.

Cette campagne a duré 91 jours.

Le radon est un gaz présent dans le sol qui provient de la désintégration naturelle de l’uranium.

Ce gaz rentre dans les immeubles par des fissures dans leur fondation.

Le radon peut s'infiltrer dans les bâtiments par des fissures dans les fondations.

Brad Samson rappelle que les écoles françaises avaient déjà participé à ce type de campagne en 2007.

Étant donné que ça revient sur une base régulière, on peut assurer la santé et la sécurité de nos élèves et aussi de notre personnel qui y se trouvent , ajoute-t-il.

Les écoles absentes

Deux écoles françaises n’ont pas participé à cette campagne de mesure du radon, notamment l’école La Belle Cloche et l’école Évangéline.

Selon Brad Samson, l’école de Souris avait déjà passé par des travaux de correction de sa fondation en 2022 et l’école Évangéline devrait être remplacée par un nouveau bâtiment dans les prochaines années, d’où leur absence dans cette étude.

Quand on aura plus de détails sur le remplacement de l'école Évangéline, on saura si c'est si c'est plutôt approprié qu'on mène des tests [de mesure du radon] maintenant, ou si on va tout simplement attendre la construction de la nouvelle école , explique-t-il.

En novembre 2022, le gouvernement provincial avait annoncé que la nouvelle école Évangéline devrait être prêtre en 2026. (Photo d'archives)

Les risques du radon

Spécialiste en rayonnement à Santé Canada, Mathieu Brossard rappelle les effets du radon sur la santé.

Ça augmente les risques de cancer du poumon. C'est la première cause de cancer du poumon chez les non-fumeurs.

Mathieu Brossard, spécialiste en rayonnement à Santé Canada, explique que les écoles enregistrant des concentrations de radon entre 200 et 600 becquerels par mètre cube doivent apporter des changements dans leurs bâtiments dans les deux années qui suivent. (Photo d'archives)

Il rappelle aussi que lorsque les concentrations de ce gaz se conforment aus normes de Santé Canada, les mesures de radon devraient être refaites uniquement lorsque des modifications sont apportées aux bâtiments.