Mathieu Fortin a troqué les chantiers pour les pistes de course. Il est passé d'architecte à entraîneur de course. Un nouveau mode de vie qu'il offre aux gens qui décident de se mettre à ce sport.

Mettre ses chaussures et partir courir avec son chien Jackson. C'est un geste que Mathieu Fortin répète souvent à Caraquet, dans la Péninsule acadienne, beau temps, mauvais temps.

Mathieu Fortin chausse ses souliers de course. Photo : Radio-Canada

Ma personnalité fait que quand je commence quelque chose, je vais jusqu'au bout. À un moment donné, j'ai eu la piqûre de la course à pied et je n'ai pas lâché depuis. Je veux toujours découvrir un nouvel aspect de la course à pied et pousser ça un peu plus loin , précise-t-il.

Deux entreprises

À 43 ans, Mathieu Fortin vit de sa passion et sa passion lui permet de vivre. Il prépare des programmes de remise en forme dans l'entreprise Les Fortin, qu'il a fondée avec son frère. Il est aussi propriétaire de Courir Zen, qui offre des programmes de formation pour s'initier à toutes les formes de courses.

Il y a tellement de choses qu'on peut explorer. Juste un exemple, la course sur route, la course sur piste et la course en sentiers sont trois sports complètement différents. Ça demeure de la course à pied, mais ce sont des univers différents. Les gens qui pratiquent chacun de ces sports ne pensent pas de la même façon.

Ça semble simple, mettre un pied devant l'autre, mais en réalité, c'est plus complexe que ça, a-t-il constaté. Puis il y a une manière de s'entraîner comme il faut si l'on veut aimer ça, si on veut éviter les blessures ou limiter les risques de blessures, continue-t-il.

Dans la remise en forme en général et dans le sport en général, les gens ne se donnent pas la chance d'aimer ça parce qu’ils rentrent tout de suite dedans la tête baissée. Je vois beaucoup de gens qui tentent de se remettre en forme, puis qui s'épuisent très vite parce qu’on met la barre beaucoup trop haute , a-t-il remarqué.

L'amour-haine de la course

Mathieu Fortin comprend bien les défis des coureurs, car il a lui-même été confronté à des obstacles. L'amour-haine de la course, il l'a vécu. La première fois? C’était il y a 30 ans, aux jeux régionaux en vu des Jeux de l'Acadie.

Mathieu Fortin s'entraîne régulièrement dans les sentiers du Club plein air de Caraquet. Photo : Radio-Canada

Je n'avais pas d'entraîneur. J'ai entendu parler de ça parce qu’on en a parlé un peu à l'école. Je suis allé courir une couple de fois autour du bloc-appartements, puis je me suis présenté sur la ligne de départ. Ç’a été un échec total, puis je n'ai à peu près pas couru pendant 10 ans après , raconte-t-il.

Il se remet à la course à 23 ans, pour un marathon.

Avec seulement quelques mois de course à pied dans les pattes et pas assez d'expérience pour vraiment vivre un beau marathon, ça s'est quand même relativement bien passé. Mais après ça, il a arrêté de courir pendant 10 autres années.

À un moment décisif

À 33 ans, Mathieu Fortin est à un moment décisif de sa vie. Il fait de l'embonpoint et les choses ne tournent pas rondement dans sa carrière d'architecte.

C'en était trop. À un moment donné, je me suis rendu compte que je n'étais pas une personne agréable à vivre. Je n'aimais pas ce que je voyais dans le miroir, j’en avais assez d'être ça. Je voulais faire autre chose.

La course le séduit à nouveau et le remet sur le droit chemin. Il se donne le temps d'aimer ce sport. Il quitte son emploi d'architecte et se lance dans l'aventure, avec entre autres, Courir Zen.

Mathieu Fortin prépare des programmes de remise en forme et de formation pour s'initier à toutes les formes de courses. Photo : Radio-Canada

Dans le zen, il y a la simplicité. Et puis il y a aussi la sérénité et la paix d'esprit. Quand je me suis lancé dans la course la tête baissée, si on s'entraîne comme ça tous les jours, on n’aimera pas ça, on ne sera pas zen.

En fait, il y a une façon de l'approcher au quotidien, la façon dont tu pratiques, le rythme que tu vas adopter, les pensées que tu vas entretenir pendant que tu cours, toutes ces choses-là , poursuit Mathieu Fortin.

Des ultramarathons au menu

Sa zénitude lui permet maintenant de s'attaquer à de grosses compétitions, comme les ultramarathons, des courses de 160 km.

Pour mettre les choses en contexte, ce sont premièrement des courses en montagne, dans des sentiers rocailleux, pleins de racines, tout ça. Puis souvent, il y a de la boue, il y a toutes sortes d'éléments. On court jour et nuit sans arrêt. C'est complètement autre chose. Pour moi, ça représente l'aventure , élabore le coureur.

Ça fait 10 ans que je cours. J'ai fait une tonne de compétition, puis j'adore ça. Je me vois courir encore pour 50 ans , extrapole Mathieu Fortin.

D’après un reportage de François Le Blanc