Record de chaleur battu à Sherbrooke

Un record de chaleur a été battu à Sherbrooke mercredi selon Environnement Canada. La dernière marque datait de 1945 où le mercure avait atteint les 29,4 degrés Celsius. En début d'après-midi, la température atteignait les 30 degrés Celsius.

C'est un record. Depuis qu'on enregistre des données, on n'a jamais eu une température aussi élevée pour un 6 septembre. C'est quand même un hasard parce que, quand on regarde les jours avant ou les jours après le 6 septembre, les records sont de 30, 31 degrés , indique le météorologue à Environnement Canada, Jean-Philippe Bégin.

Ça reste des températures exceptionnelles. Si on dépasse les 31 degrés, on va être dans le top 3 des journées les plus chaudes jamais enregistrées début septembre.

Si le mercure atteint les 30 degrés jeudi, la région ferait officiellement face à une canicule. Depuis le début des années 2000, ce n'est arrivé que deux autres fois qu'il y ait eu une canicule en septembre. C'est un événement qui est rare, mais qui n'est pas sans précédent , ajoute-t-il.

Sherbrooke n'a pas terminé avec le chaud temps. Les températures redescendront tranquillement au cours des prochains jours. Mais ça va rester quand même humide jusqu'à samedi. On va chasser l'humidité dimanche , note M. Bégin.

D'ailleurs, Environnement Canada a émis un avertissement de chaleur pour la région. On recommande de boire beaucoup d'eau et de rester au frais. La Santé publique de l'Estrie va dans le même sens et rappelle aux gens d'être vigilants quant aux symptômes liés à la chaleur, comme des maux de cœur, des maux de tête ou de la fatigue, surtout en fin de journée.

Pour se rafraîchir, la piscine des Optimistes de Sherbrooke sera ouverte jusqu'à 21 h mercredi. Il est également possible de se rendre dans les différentes bibliothèques de la ville.