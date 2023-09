Nouvelles écoles francophones à Pemberton et à Sechelt : un autre pas de franchi en C.-B.

Après l'annonce du financement du terrain de l’école francophone de Pemberton, la Colombie-Britannique a confirmé un investissement pour la construction de l’édifice en tant que tel. Le gouvernement a également annoncé une enveloppe financière pour un terrain à Sechelt, en vue d'une nouvelle école francophone.

Les parents francophones de Pemberton attendent leur école depuis de nombreuses années. S'il est impossible de savoir quand le nouvel édifice sera construit, cette phase semble désormais assurée.

La présidente du Conseil scolaire francophone (CSF), Marie-Pierre Lavoie, s’en réjouit : on a vraiment hâte de construire cette école-là pour que les élèves puissent enfin être dans un bâtiment qui va être adapté à leurs besoins, et qui va être adapté aussi pour leur enseigner, parce que les membres du personnel aussi ont besoin de ça.

Sechelt : des parents mécontents

L’annonce de l’achat d'un terrain pour une école de la maternelle à la 12e année (M-12) à Sechelt n’est pas accueillie avec tant d’enthousiasme.

On n’est pas contents , affirme Jennifer Garden, mère de deux enfants en 10e année au programme francophone. Ses enfants ne seront pas concernés par la nouvelle école, car ils auront été diplômés d'ici sa construction, mais elle appuie la démarche des autres parents.

Jennifer Garden est mère de deux enfants en 10e année au programme francophone à Sechelt. Photo : photo fournie par Jennifer Garden

Ils sollicitent une nouvelle école primaire, mais ne veulent pas changer la situation de leurs enfants au secondaire. Ces derniers suivent un programme francophone du CSF dans une école secondaire anglophone, ce qu’on appelle une école hétérogène. Leurs enfants peuvent ainsi profiter des équipes sportives, clubs scolaires et activités offertes dans les plus grandes écoles.

Jennifer Garden n'aurait pas voulu que ses enfants se retrouvent avec seulement 35 élèves francophones au secondaire. Elle préfère qu'ils aient des cours en français dans une école anglophone de plus de 400 élèves. Les parents ont déjà exprimé leurs inquiétudes auprès du conseil d'administration du CSF .

Ils ne nous ont pas écoutés, car notre communauté a vraiment expliqué qu’on ne veut pas une école M-12.

Elle précise que l’association avait consulté les parents. Parmi les 35 familles ayant répondu, 34 ont affirmé qu’elles retireraient leurs enfants du programme francophone au secondaire s’il devenait homogène.

Le terrain (en rouge) qui sera acquis pour la nouvelle école M-12 de Sechelt sera à côté de l'école secondaire Chatelech, ou le programme francophone est offert actuellement pour le secondaire. Photo : Photo fournie par le CSF

Marie-Pierre Lavoie est consciente de ces inquiétudes et veut se faire rassurante. Il reste encore beaucoup, beaucoup de temps. On parle en termes d'années , précise-t-elle. La présidente explique que le conseil d'administration va explorer toutes les options. On va travailler avec la communauté pour voir comment on va mettre en place cette nouvelle école-là, quand le temps sera venu de construire le bâtiment et d'accueillir les élèves.

D’autres parents attendent encore

Pendant ce temps, le CSF attend toujours des réponses pour d'autres projets pourtant gagnés devant les tribunaux, comme l'école secondaire d'Abbotsford. On ne peut pas vraiment dire grand-chose , admet la présidente du CSF . On travaille fort sur toutes les communautés pour pouvoir réaliser vraiment ce à quoi on a droit et ce qu’on veut aussi , affirme-t-elle.

Les parents des enfants qui fréquentent l'École primaire La Vérendrye, à Chilliwack, voudraient bien une option d'école secondaire en français pour leurs enfants. Photo : Radio-Canada / Julie Carpentier

Certains parents sont résignés, comme Corinne Blanchette qui a deux enfants en 3e et 8e année à l’école La Vérendrye de Chilliwack. C’est juste des déceptions , avance-t-elle.

On ne connaît pas l'avancée des échanges avec la province. On ne sait pas s'il y a des terrains en vue ou d'anciennes écoles qui vont être rénovées, alors je pense que ça ajoute juste au scepticisme, puis au désespoir que, bien nos enfants n’auraient pas accès à l'école francophone au secondaire.