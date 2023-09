Les Montréalaises Sarah Bernstein et Kasia Van Schaik en lice pour le prix Giller

Les autrices montréalaises Sarah Bernstein et Kasia Van Schaik se retrouvent dans la liste préliminaire du prix Giller de la Banque Scotia 2023, qui est accompagné d’une bourse de 100 000 $.

Il s’agit d’une deuxième nomination prestigieuse pour le livre de Sarah Bernstein, Study for Obedience, qui fait également partie de la liste préliminaire du prix Booker. L'autrice est originaire de Montréal, mais habite maintenant en Écosse.

Kasia Van Schaik, une doctorante de l'Université McGill née en Afrique du Sud, figure elle aussi dans la liste préliminaire du prix Giller avec son recueil de nouvelles We Have Never Lived On Earth.

La gagnante de l'année dernière, Suzette Mayr (The Sleeping Car Porter) a dévoilé la liste à Saint-Jean, à Terre-Neuve-et-Labrador, lors d'un événement marquant le coup d'envoi du trentième anniversaire du prix littéraire qui récompense ce qu’il se fait de mieux en fiction au Canada, en anglais.

Parmi les autres plumes en lice se trouve David Bergen, un habitué du concours, qui avait notamment remporté le prix en 2005 pour The Time in Between. Il a été sélectionné cette fois-ci pour son roman Away from the Dead.

Les 12 livres de la liste préliminaire ont été sélectionnés parmi 145 ouvrages soumis par des maisons d’édition de partout au Canada. Le jury est composé des auteurs canadiens Ian Williams et Brian Thomas Isaac, de l'autrice canadienne Sharon Bala, de l’autrice américaine Rebecca Makkai et de l’écrivain britannico-indien Neel Mukherjee.

Avec les informations de La Presse canadienne