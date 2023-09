La savoureuse cafétéria du CHEO, la fierté du chef Simon Wiseman

Un bol de ramen au flanc de porc, kimchi, chanterelles et œuf mariné... ce n’est pas exactement le type de plat qu’on s’attend à retrouver au menu d’une cafétéria d’hôpital. Au Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO), les propositions du chef Simon Wiseman ne cessent d’étonner!

A priori, rien ne le destinait à entreprendre une révolution dans les cuisines d’un établissement de santé. Élevé dans une famille où les légumes en conserve et les sauces en sachet dominaient dans la composition des repas, le jeune Simon avait la réputation d’être un enfant capricieux : il préférait les aliments frais!

C’est cet engouement pour la fraîcheur qui le guide encore aujourd’hui dans ses choix comme chef au CHEO. Au moment d’entreprendre un plat, tout est cru. Exit les légumes surgelés, vous ne les trouverez pas dans le congélateur de la cafétéria du centre hospitalier. Ici, on fait le plein de valeurs nutritives.

Je veux vraiment essayer de changer la mentalité de la façon dont on perçoit la bouffe d'hôpital à la cafétéria. On fait des choses qui sont un petit peu hors de l'ordinaire , souligne celui qui travaille dans les cuisines du CHEO depuis maintenant 20 ans.

Ouvrir en mode plein écran Les effluves du bouillon maison du chef Simon Wiseman ont redonné le goût à plus d’un de manger, dans le contexte parfois difficile de la vie à l’hôpital. Photo : Radio-Canada / Michel Aspirot

Derrière son comptoir, Simon Wiseman s’active. D’un calme olympien, le chef mène de front plusieurs commandes à la fois. Ici, les clients peuvent notamment choisir entre un sauté ou des pâtes fraîches, qu’ils peuvent personnaliser au gré des options disponibles.

Sa nourriture apporte bonheur et réconfort aux membres du personnel de l’établissement, mais aussi aux parents des malades et à certains jeunes assez en forme pour sortir de leur chambre, qui souhaitent faire l’expérience de cette cafétéria toute sauf banale.

Dans ses chaudrons, il mitonne des bouillons bons pour l’âme, parce que sa philosophie, c’est de nourrir autant le corps que l’esprit .

Quand les gens se nourrissent, que je les nourris, je veux qu'ils soient heureux.

Ouvrir en mode plein écran Le chef Simon Wiseman prend une pause bien méritée pour savourer le bol de ramen qu’il a préparé. Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Vigneault

La cafétéria est devenue avec le temps un lieu de rencontre incontournable à l’hôpital, un endroit où échanger dans une atmosphère conviviale. Simon Wiseman en est très fier.

Il se souvient avec émotion de sa rencontre avec un père dont l’enfant refusait de manger. Sa fille venait de terminer un traitement de chimiothérapie et son moral était au plus bas. Il était fatigué. En regardant le menu, il a eu de petites étincelles dans ses yeux , relate Simon Wiseman. L’homme a sélectionné un ramen pour sa fille. Il est revenu le lendemain pour confier au chef qu’elle avait tout mangé et que le reste de la journée s’était passée sous le signe de la bonne humeur.

Des salades croquantes toute l’année

Ouvrir en mode plein écran Simon Wiseman récolte des laitues qui ont poussé à l’intérieur des murs du CHEO. Photo : Radio-Canada / Michel Aspirot

Depuis avril dernier, le chef au CHEO peut compter sur une toute nouvelle tour hydroponique à l’hôpital, où poussent laitues et basilic.

Quand on cueille la feuille de laitue romaine, elle ne peut pas être plus fraîche que ça! Elle est très croustillante, les couleurs sont vives.

L’achat d’une Flex Farm, une unité verticale hydroponique, permet de réduire les coûts de production, en plus de s’approvisionner localement. Et puis, ça nous aide à réduire notre empreinte carbone de beaucoup , ajoute Simon Wiseman.

Ouvrir en mode plein écran Une grande partie de la production du basilic de Simon Wiseman lui sert à préparer du pesto qu’il ajoute à ses plats. Photo : Radio-Canada / Michel Aspirot

Le chef cherche aussi à soutenir les producteurs locaux. Dans la sélection des ingrédients qui composent son menu, les curieux décèleront, par exemple, les champignons de la ferme Le Coprin de La Pêche.

Selon lui, son approche en cuisine n’entraîne pas une explosion des coûts. Il explique que la minime marge de profits du service alimentaire du CHEO se compare aux autres hôpitaux. Comme d’autres acteurs du milieu de la restauration, son établissement doit composer avec la hausse vertigineuse du prix des aliments, ce qui contraint Simon Wiseman à faire preuve d’ingéniosité.

Offrir un service personnalisé pour réduire les pertes et produire lui-même des verdures sont autant de façons de repenser l’offre alimentaire en cuisine, selon lui. Et au final, tout le monde y gagne.

Avec les informations de Nathalie Courcy et Marie-Lou St-Onge