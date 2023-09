Québec renonce à construire six CPE préfabriqués en Abitibi-Témiscamingue

L'abandon de ce projet pilote, qui devait mener à la construction de six centres de la petite enfance en Abitibi-Témiscamingue, déçoit France-Claude Goyette, directrice générale du CPE La magie du Rêve, à Val-d'Or.

Mme Goyette réagissait à la décision du ministère de la Famille de renoncer à construire 43 CPE à l'échelle de la province dans des bâtiments préfabriqués. Ce projet pilote devait permettre la construction de six CPE en Abitibi-Témiscamingue.

Nous avions deux de ces projets-là, explique-t-elle. On est en mode solution pour tente d'offrir des services le plus rapidement possible à nos familles. Il y a deux ans d'attente [sur nos listes], les espoirs viennent de tomber, mais nous sommes résilients et nous regardons toutes sortes d'alternatives avec les architectes en région.

L'installation du CPE La magie du Rêve à Val-d'Or (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Ce ne sont pas les seuls projets que gérait le CPE La magie du Rêve puisque l'organisation espère ouvrir en septembre 2024 un nouveau CPE par voie traditionnelle. Mme Goyette se demande toutefois si l'organisation pourra livrer les 220 places escomptées, dans la mesure où 155 d'entre elles devaient être créées par l'entremise du projet pilote abandonné par Québec.

Ça fait mal sur une liste d'attente de 600 enfants, répète-t-elle. Il faut vraiment faire quelque chose pour désengorger cette liste.

Sandro Di Cori, directeur général de l'Association québécoise des CPE, explique que les soumissions reçues dépassaient en moyenne de 85 % le budget alloué au projet, établi à 124 millions de dollars. C'est ce qui explique la décision du ministère de la Famille d'avorter le projet pilote, qui était mené conjointement avec l'Association québécoise des CPE.

L'un des plans prévus par un consortium d'architectes pour la conception des CPE préfabriqués. Photo : Guillaume Pelletier, architecte + Atelier Milieu

Ce n'est pas le scénario que nous avions envisagé et que nous espérions. On aurait voulu obtenir des soumissions compétitives, mais malheureusement, les dépassements sont tels que nous ne pouvons pas faire autre chose que de comprendre la décision , avance-t-il.

À Rouyn-Noranda, le CPE La Ribambelle avait déposé deux projets pour un total de 160 places alors que le CPE Au jardin de Pierrot souhaitait construire un bâtiment qui allait créer 78 nouvelles places.

Solutions de rechange à l'étude

Informée hier de cette décision, France-Claude Goyette ignore pour le moment quelles solutions de rechange seront mises en place. Son organisation envisage de privilégier l'ouverture de nouveaux centres, sans passer par les bâtiments préfabriqués, ou encore de mutualiser à plus petite échelle, ce qui impliquerait de construire des centres à partir de plans similaires, mais à l'échelle d'une région plutôt qu'à travers la province, comme le proposait le projet pilote.

Sandro Di Cori ajoute que des avenues similaires sont considérées par son organisation, en plus de l'idée de catégoriser certains projets de construction.

Si on était en mesure d'établir un catalogue de plans, à partir duquel les CPE semblables prendraient les mêmes plans, on viendrait créer une certaine accélération. La mutualisation est une autre avenue que nous regardons, soit par secteur, soit par nombre de places , détaille-t-il.

Sandro Di Cori assure que les discussions se poursuivent entre l'Association québécoise des centres de la petite enfance et le ministère de la Famille pour trouver rapidement des solutions à la pénurie de places en garderie.