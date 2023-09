Le gouvernement albertain a déboursé des millions pour promouvoir son industrie pétrolière

Le plus récent rapport annuel du Centre de l’énergie canadienne (CEC) expose une augmentation massive du financement public accordé à sa campagne publicitaire.

Aussi connu sous le nom de war room , le centre a été fondé par le Parti conservateur de l’Alberta afin de lutter contre ce que le centre estime être une campagne de désinformation au sujet de l'industrie pétrolière et gazière de la province.

Le document décrit un contrat de 22 millions de dollars pour sa campagne publicitaire dans la dernière année financière. Ce montant est environ trois fois plus élevé que le financement provincial total de l’année précédente.

La dépense n’est mentionnée qu’à la ligne « RFP - Agency of Record » du rapport (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

La campagne publicitaire devait avoir lieu aux États-Unis, en Europe, au Royaume-Uni ainsi qu’au Canada.

Le rapport contient peu d'informations sur la façon dont l’argent a été dépensé, sur les résultats obtenus ou sur les campagnes toujours en cours.

La plupart des renseignements accessibles proviennent de documents déposés auprès du Registre américain des agents étrangers, qui sont détaillés et précis. Ils montrent, par exemple, que l’Alberta a dépensé 159 593,51 $ en publicité dans le Wall Street Journal.

S’y trouvent également des contrats signés entre le gouvernement de l’Alberta et DDB, une entreprise de marketing et de communication ayant des bureaux à Edmonton et à Washington.

Le contrat indique que l’Alberta a dépensé 1,7 million de dollars sur un budget de 3,8 millions de dollars pour essayer de convaincre les Américains que les combustibles fossiles ne disparaîtront pas et que l’industrie albertaine est un fournisseur sûr et bien réglementé.

Les experts sont d’accord : même avec une forte pression, la transition vers les énergies renouvelables est encore à des décennies , affirme une annonce.

Quand l’Amérique choisit le pétrole canadien, elle contribue à fournir une énergie fiable, responsable et abordable qui est vouée à l’excellence environnementale , souligne une autre.

La version la plus récente du contrat dans le registre américain donne à penser qu’il a expiré le 31 juillet.

Une dépense qui aurait pu être mieux investie selon l'opposition

Selon Kathleen Ganly, porte-parole en matière d’énergie, 22 millions de dollars auraient pu faire une différence en étant dépensés ailleurs : Vingt-deux millions de dollars pourraient changer la donne dans certains domaines, par exemple en embauchant à nouveau des assistants en éducation que le gouvernement a congédiés.

Elle déplore le manque de transparence de l’administration du CEC . Selon elle, les Albertains ne devraient pas avoir à se fier à d’autres organisations pour savoir ce que fait leur gouvernement.

Le CEC n’a pas répondu immédiatement à une demande de commentaires et d'explications au sujet de leurs dépenses médiatiques.

Le ministère albertain de l’Énergie, dont le ministre, Brian Jean, est président du conseil d’administration du CEC , a répondu par courriel que divers annonceurs ont participé à diverses campagnes .

L’agence de publicité principale était DDB , a écrit le porte-parole du ministère, James Snell.

Le contrat du gouvernement exige que DDB dépose un rapport décrivant les mesures qu’elle a prises et la façon dont elles ont influé sur l’opinion publique américaine.

La Presse canadienne n’a pas été informée si ce rapport a été déposé ou s’il sera rendu public.

Le contrat empêche DDB de parler aux médias sans l’approbation du CEC . Structuré comme une société d’État en propriété exclusive, le CEC n’est pas assujetti aux lois sur l’accès à l’information de l’Alberta.

