Boucherville lève l’avis de faire bouillir l’eau sur le reste de son territoire

La Ville de Boucherville lève l'avis de faire bouillir l'eau dans les secteurs de son territoire où l'eau était impropre à la consommation depuis vendredi.

Dans une mise à jour publiée sur son site Internet mercredi en mi-journée, la Municipalité a indiqué que les personnes demeurant au nord du boulevard de Mortagne pouvaient recommencer à consommer l'eau du robinet sans la faire bouillir préalablement.

Deux séries de 20 échantillons prélevés sur deux jours consécutifs devaient être conformes et exempts de contaminants pour procéder à la levée de l’avis d’ébullition , rappelle la publication.

L'avis pour les foyers situés dans les secteurs au sud de cette artère, vers l'autoroute 20, avait été levé lundi.

Vendredi, un avis de faire bouillir l'eau avait été lancé pour les villes de Boucherville et de Saint-Bruno-de-Montarville, ainsi que les secteurs de Saint-Hubert et du Vieux-Longueuil. Des analyses avaient révélé la présence de la bactérie E. coli dans le réseau d'aqueduc.

Les trois municipalités s'approvisionnent en eau potable auprès de l'usine Louise-Gravel, située à Longueuil, mais elles sont chacune responsables des analyses effectuées dans leurs propres réseaux.

Les Longueuillois ont pu recommencer à utiliser l'eau sans restriction dès dimanche soir, tandis que leurs voisins de Saint-Bruno-de-Montarville ont eu l'autorisation de faire de même lundi.

Une partie de la population de Longueuil a critiqué le temps que l'administration municipale a mis pour les avertir.