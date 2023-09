La Banque du Canada aggrave l’inflation, selon le chef du NPD

Dans la foulée de la décision de la Banque du Canada de maintenir son taux directeur à 5 %, le chef du Nouveau Parti démocratique a dénoncé la stratégie de lutte contre l’inflation de la banque centrale, qui ne fait mal, selon lui, qu’aux travailleurs et aux familles.

Dans un discours devant son caucus en prévision de la rentrée parlementaire, Jagmeet Singh a dénoncé le fait que les taux d’intérêt n’ont pas été aussi élevés au pays depuis 20 ans. Il a accusé au passage la banque centrale de causer l’inflation en faisant exploser le coût du crédit.

Selon le chef du NPD , les hausses à répétition du taux directeur, pour ramener coûte que coûte l’inflation dans une fourchette de 2 %, font mal aux Canadiens et ne font rien pour empêcher les cupides PDG de hausser les prix afin de faire plus d'argent .

Bien que la Banque du Canada soit indépendante des pouvoirs politiques au Canada, le chef néo-démocrate a exhorté le premier ministre Justin Trudeau à intervenir pour protéger les ménages.

Il est temps pour Justin Trudeau – dont le gouvernement fixe le mandat de la Banque du Canada – de clairement lancer le message que les politiques qui font mal aux travailleurs et aux familles sont mauvaises.

Tout en reconnaissant que la hausse des taux d’intérêt pour combattre l’inflation pèse lourdement sur les Canadiennes et les Canadiens , la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, a réitéré sa confiance envers la Banque du Canada.

Publicité

En tant que ministre des Finances, je respecte entièrement l’autonomie de la Banque du Canada alors qu’elle s’acquitte de son mandat visant à ramener l’inflation à son taux cible, ce qui favorisera un retour vers une croissance et des prix stables, lesquels étaient des marqueurs de l’économie canadienne avant la pandémie de COVID-19 , a expliqué la ministre.

Alors que la Banque poursuit ce travail, ma priorité absolue est d’utiliser tous les outils à ma disposition et de travailler avec nos partenaires dans les autres ordres de gouvernement pour veiller à ce que les taux d’intérêt puissent diminuer le plus rapidement possible.

Un mandat élargi?

Le chef adjoint du Nouveau Parti démocratique, Alexandre Boulerice, a dit prôner, pour sa part, un élargissement du mandat de la Banque du Canada en fonction d'autres éléments que l'inflation.

Je pense qu'on pourrait avoir un mandat de la Banque du Canada [...] avec peut-être deux ou trois objectifs qui prennent en considération [...] également l'emploi, le marché du travail et peut-être aussi la capacité des gens à être capables de se loger et à payer leurs maisons et leurs hypothèques , a-t-il expliqué en mêlée de presse.

Alexandre Boulerice a cependant pris soin de prendre ses distances du discours du chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, très critique envers la Banque du Canada et qui promet de congédier son gouverneur, Tiff Macklem, s’il devient premier ministre.

Publicité

M. Poilievre dit n'importe quoi avec une solution qui n'en est pas une du tout. Il n'a pas le pouvoir de le faire. C'est bien beau de faire de la politique fiction où tu te prends pour un petit chef qui décide de tout, mais ce n'est pas un petit Donald Trump, Pierre Poilievre, il n'est pas capable de faire ça , a commenté M. Boulerice.

Ces critiques néo-démocrates contre M. Poilievre surviennent dans un contexte où ce dernier bénéficie d'une importante avance dans les sondages.

Pour Jagmeet Singh, Pierre Poilievre n’a pas réellement l’intention de défendre les intérêts des travailleurs.

Rappelons que le Parti libéral, qui forme un gouvernement minoritaire à la Chambre des communes, a conclu une entente avec le NPD qui permet à Justin Trudeau de gouverner en théorie jusqu’en 2025.

En place depuis le printemps 2022, cette entente assure au gouvernement Trudeau l'appui des néo-démocrates dans des votes clés aux Communes qui, autrement, pourraient mener à des élections.

Avec les informations de La Presse canadienne