Reconnu coupable d'agression sexuelle dans le cadre de ses fonctions par le tribunal en juillet dernier, le policier Samuel Ducharme dépose une requête en arrêt des procédures pour « délais déraisonnables » concernant une deuxième accusation d’agression sexuelle qui aurait eu lieu en décembre 2011.

Selon la la requête, dont Radio-Canada Estrie a pu obtenir copie, c’est le 18 juillet 2022 qu’un mandat d’arrestation a été émis à l’égard de Samuel Ducharme. C’est le lendemain que le policier du Service de police de Sherbrooke est arrêté, puis libéré sous promesse de comparaître.

S’en suivent plusieurs procédures. Le procès est alors fixé aux 23 et 24 avril devant la juge Julie Beauchesne. Or, selon l’avocate du policier, Me Geneviève Crépeau, le délai Jordan se termine en avril 2024 , peut-on lire dans la requête.

L’arrêt Jordan impose une limite de temps à tous les dossiers criminels et pénaux. Une limite établie à 18 mois pour les procès devant une cour provinciale et à 30 mois pour ceux devant une cour supérieure et lorsqu'il y a une enquête préliminaire.

Les avocats des deux parties débattront de cette requête jeudi au palais de justice de Sherbrooke.

Rappelons que Samuel Ducharme a été reconnu coupable d'agression sexuelle dans une première affaire en juillet dernier. Ce dernier a porté la cause en appel.