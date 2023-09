Écoutez-vous encore votre musique favorite sur disque vinyle? Nos archives nous montrent que ce support musical qui célèbre son 75e anniversaire en 2023 continue de susciter l’engouement d’un large public d’amateurs ou de nostalgiques jusqu’à aujourd’hui.

C’est dans les années 1960 et 1970 que le disque vinyle connaît son âge d’or.

À l’émission Jeunesse oblige du 16 avril 1964, on explique ainsi aux jeunes téléspectateurs les différentes étapes de la production d'un disque chez RCA Victor, du studio d'enregistrement à l'usine de pressage.

Le reportage nous montre la chanteuse Aglaé interprétant un futur succès en studio accompagnée de musiciens.

Le roi du studio, c’est le micro!

Derrière la vitre, dans la régie, on s’affaire à enregistrer la prestation sur bande à l’aide d’une table de contrôle qui permet d'équilibrer les instruments de musique, décrit le narrateur Pierre Luc.

L’enregistrement se fait sur trois pistes, avec la voix au milieu. Les musiciens et la chanteuse devront reprendre plusieurs fois une même chanson suivant des mises au point sur le rythme souhaité ou l’instrument prédominant.

Une fois la bande finale déterminée, on exécute une matrice, soit un disque en aluminium recouvert d'une matière souple qui se grave directement d'après la bande.

C’est ce support qui est envoyé en usine pour être transformé en un moule qui sert pour la fabrication des disques vinyle.

L’opération est mécanique. Le reportage de Jeunesse oblige nous montre les machines qui produisent les 33 tours à l’aide d’une « matière secrète », puis le travail de finition qui suit le pressage des disques et des étiquettes.

Splendeur du disque vinyle

Une pochette de disque, ça sert à quoi?

Le succès du disque vinyle ne repose pas seulement sur la qualité de l’enregistrement et du support, mais aussi sur la pochette qui le recouvre, nous dit René Homier-Roy à l’émission L’observateur du 22 mars 1981.

Le journaliste s’entretient avec différents acteurs de l’industrie du disque qui lui confirment que la pochette d’un disque peut avoir un grand impact sur ses ventes.

La pochette permet d’illustrer le contenu musical d’un disque, explique le concepteur graphique Roberto Wilson. Elle sert à attirer le consommateur et à l'informer.

C'est chatoyant, c'est attirant, c'est intéressant, mais en même temps, ça l'informe [le consommateur ].

Le producteur Gilles Talbot ne croit pas que la pochette d’un disque puisse être un argument de vente. Une pochette laide avec un mauvais choix de photo ou de lettrage pourrait toutefois être néfaste, souligne-t-il.

Le disquaire Pierre Leblanc remarque quant à lui que les disques vinyle dont la présentation est attrayante s'écoulent mieux que d’autres.

Les pochettes de disque sont d’ailleurs bien différentes selon leur style musical. Pour la musique disco, plus la photo sur la couverture est sexy, plus le disque se vend, observe le disquaire.

L'industrie du disque vient alors de traverser une période effervescente d’albums-concept où elles étaient particulièrement soignées et relevaient carrément de l’art.

Les pochettes de disque vinyle sont-elles une forme d’art en soi? En 1981 du moins, plusieurs amateurs aiment les laisser traîner ou les exposer tant ils les trouvent belles, souligne Roberto Wilson.

Décadence du disque vinyle

Le disque compact (CD) supplantera-t-il le disque vinyle? C’est la question à laquelle tente de répondre l’animatrice Dominique Lajeunesse à l’émission Au jour le jour du 11 octobre 1988

Son invité Richard Petit, président de Kébecson, lui présente les avantages et les inconvénients du disque vinyle, du disque laser compact et de la cassette, qui se partagent désormais le marché des enregistrements sonores.

Le vinyle a toujours bien fonctionné, explique-t-il, mais il a un taux d’usure très élevé qui peut nuire à l’audition du disque, en plus des problèmes de friction avec l'aiguille du tourne-disque.

La nouvelle technologie numérique du disque compact offre pour sa part une manipulation plus agréable, sans bruit de fond et avec peu ou pas de risques d’usure.

Pour ce qui est de la cassette, elle a l’avantage de pouvoir nous accompagner dans nos déplacements, notamment avec le baladeur, un instrument d’écoute de plus en plus populaire dans les années 1980.

La cassette nous permet aussi d’enregistrer des listes de lecture, vante Richard Petit, en sélectionnant nos pistes favorites d’un disque numérique ou analogique.

Gardez votre collection de 33 tours et votre tourne-disque, conseille le spécialiste des systèmes audio, mais commencez dès maintenant à considérer un lecteur de CD, car le vinyle est appelé à disparaître d’ici cinq ans.

Renaissance du disque vinyle

L’arrêt de mort du disque vinyle aura cependant été de bien courte durée.

À l’émission Bon matin du 19 décembre 1994, l’animatrice Suzanne Lévesque souligne à la chroniqueuse Johane Despins le retour en force du vinyle, dont les ventes ont augmenté de 80 % durant l’année.

À leurs côtés, le directeur général de MusiquePlus Pierre Marchand tente d’expliquer cette forte tendance.

Il y a d’abord les DJ dans les clubs et discothèques qui aiment travailler avec les disques vinyle, qui leur permettent de faire des mix, de ralentir ou d’accélérer la cadence de lecture.

Puis il y a le mouvement hip-hop qui a fait naître le scratching, une manipulation qui ne peut alors se faire que sur vinyle.

Une grande partie de ce phénomène repose aussi sur les nostalgiques, les amoureux du vinyle qui se procurent les éditions limitées des disques de leurs artistes favoris sur ce support.

Plusieurs artistes contemporains ont d’ailleurs commencé à lancer leurs plus récents albums en CD et en 33 tours pour offrir deux expériences différentes à leurs adeptes.

C’est le cas du groupe indépendant Sloan, dont Pierre Marchand présente les pochettes d’album distinctes pour les deux supports musicaux.

La manipulation est différente pour un disque vinyle, illustre-t-il, on voit mieux la photo du groupe, les informations qui accompagne notre écoute.

Une des choses qui fait en sorte que les gens sont encore amoureux du vinyle, c'est la grandeur des pochettes.

Puis il y a le son, plus rond, plus profond dans le vinyle. Certains mélomanes ne se sont jamais habitués au son plus clair du CD, à son manque de chaleur.

Le CD va demeurer le plus pratique, croit Pierre Marchand, à moins qu’il ne soit lui-même évincé par une autre technologie numérique…