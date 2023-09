Des CALACS reçoivent une aide pour prévenir la violence sexuelle chez les jeunes

Trois centres d’aide de l’Abitibi-Témiscamingue se partagent 635 900 dollars pour faire la prévention de la violence sexuelle chez les jeunes.

Il s’agit du CALACS-Abitibi, qui couvre la région d’Amos, du CAPACS Abitibi-Ouest et du CALACS l’Étoile du Nord, qui dessert la Vallée-de-l’Or. Les députés d’Abitibi-Est Pierre Dufour et d’Abitibi-Ouest Suzanne Blais ont annoncé plus de 200 000 $ pour chacun des centres.

Ces sommes proviennent du programme Empreinte - Agir ensemble contre les agressions à caractère sexuel. Mis en place en 2018 par Québec, en collaboration avec les Centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS), il vise à mieux outiller les jeunes du secondaire, leurs parents et le personnel scolaire face à cet enjeu social.

Six thématiques sont abordées en cours d’année : agressions à caractère sexuel, consentement sexuel, dévoilement et soutien, pouvoir d’agir des jeunes, stéréotypes sexuels et exploitation sexuelle.

Ce que j’entends, c’est que le programme de prévention scolaire, tel qu’il est conçu, répond aux objectifs du ministère de l’Éducation concernant les apprentissages à la sexualité. Notre programme couvre clés en main le volet violence sexuelle. C’est super intéressant pour les écoles, parce que c’est un des volets qui est le plus difficile à donner pour un professeur qui n’a pas nécessairement ces connaissances , explique Josée Bélisle, intervenante au CALACS-Abitibi.

Ouvrir en mode plein écran Josée Bélisle est coordonnatrice au Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) Abitibi. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Des services assurés à long terme

Josée Bélisle se réjouit du soutien financier annoncé, puisqu’il permet de couvrir le service jusqu’en 2027.

Ce qui est intéressant pour nous dans cette nouvelle, c’est qu’on va arrêter d’y aller de projet en projet, de ne jamais être capable de faire des promesses aux écoles. On va avoir le budget pour être là pour les prochaines années.

Au Centre d’aide et de prévention des agressions à caractère sexuel (CAPACS) d’Abitibi-Ouest, on accueille aussi très favorablement cette aide qui permettra à l’organisme de continuer d’offrir le programme au secondaire. L’an dernier, 490 élèves des quatre écoles secondaires du territoire ont participé aux ateliers.

L’argent va servir à payer notre intervenante jeunesse, mais aussi à mettre au goût du jour le programme Empreinte. On veut rendre ça encore plus interactif. On veut peut-être faire des nouvelles vidéos, parce que les choses changent très rapidement, avec tous les réseaux sociaux. Donc on va aller chercher de la nouvelle information, mais toujours en gardant les bases du programme Empreinte , précise l’intervenante Sabrina Robitaille.

Le CALACS-Abitibi a aussi apporté certains ajouts à son programme. Une rencontre en 5e secondaire organisée en collaboration avec la Sûreté du Québec a permis de faire de la prévention sur le partage de fichiers numériques à caractère sexuel. En tout, 1175 élèves des écoles secondaires d’Amos, Barraute et Matagami ont participé aux ateliers d’Empreinte.