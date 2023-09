Il était une fois de l’or en Beauce

La première ruée vers l'or au Canada n'a pas eu lieu au Klondike, mais bien en Beauce à Saint-Simon-les-Mines, au début des années 1860. Un siècle et demi plus tard, le précieux métal fascine toujours dans la région. L'entreprise Champs d'Or en Beauce, croit que le gisement est plus important qu'estimé au départ. Elle tente d’évaluer ces dépôts d'or centenaire, en plus d’en trouver la source.

Patrick Levasseur avec son collègue géologue regarde les pierres récoltées dans un filon d'or se trouvant à Beauceville, tout près de Saint-Simon-les-Mines. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Loupe de prospecteur placé devant l'œil gauche, Patrick Levasseur examine attentivement les roches extraites d’un filon d’or, ce qu’il espère être la source de tous les dépôts d’or historiques trouvés à Saint-Simon-les-Mines, une petite communauté située à une quinzaine de minutes de Saint-Georges.

Peut-être qu’il y a un gisement de classe mondial sous nos pieds ici. La seule façon de le savoir, c’est de faire de l’exploration.

Le président et chef de la direction de l’entreprise Champs d’Or en Beauce a un pied-à-terre dans la région depuis 2009. Son équipe explore maintenant un territoire de huit kilomètres carrés.

Évaluer les dépôts d’or

La première étape pour eux est d'évaluer les dépôts d’or placérien, placer en anglais. De l’or libre, des grains d’or, des pépites d’or, qui ont été libérés de leur source et transportés par les forces de la nature [pendant des siècles] , explique le prospecteur. Des dépôts contenant les fameuses pépites d’or trouvées dans la région.

Un trommel permet aux travailleurs d'examiner la teneur en or du sol récolté pour l'analyse. Des convoyeurs en constante vibration permettent à la matière non désirée de s'écouler vers la sortie. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Pour ce faire, l'entreprise a fait un forage directionnel horizontal, une première dans l’industrie. Ils évaluent leur récolte en tamisant le matériel argileux et la roche récoltée dans une machine de prospecteur, un trommel, déplacé sur place pour l’occasion. On croit que la vallée au complet pour avoir un dépôt secondaire de type placer qui devrait être évalué.

L’entreprise a eu recours à de nouvelles techniques pour guider leur recherche puisque le terrain avait été exploité dans le passé. On a fait de la géophysique, de la gravimétrie pour avoir un aperçu de la formation du sous-sol , explique Patrick Levasseur.

Robert Gagnon de l'entreprise Champs d'Or en Beauce cherche de l'or avec sa batée. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Robert Gagnon, géologue et directeur de Champs d’Or finit le travail dans avec sa batée, l’instrument typique des chercheurs d’or, à la limite folklorique, mais encore très efficace. C’est un travail de précision et de minutie , lance ce dernier en pointant un petit grain d’or à l’intérieur.

Un grain qui vaut son pesant d’or puisqu’il peut leur permettre de retrouver la source de l’or placérien. Ça donne beaucoup d'informations sur les pépites une fois extraites pour comprendre notre gisement comme un détective, parce que le but ultime, c’est de trouver l’origine de cet or .

Des pépites d'or trouvées lors de travaux d'exploration effectués par l'entreprise dans la région de Chartierville en Estrie. Ces pépites s'en vont directement en laboratoire pour être analysées. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Trouver la source

Pour l'entreprise la deuxième étape est de trouver la source de l’or en Beauce. C'est l'objectif ultime. La réponse se trouve peut-être à quelques kilomètres à Beauceville. Patrick Levasseur nous montre un filon d’or connu sous le nom de l'indice Grondin. La partie blanche et les bandes rouillées, c’est ce mélange-là qui peut être transporteur d’or.

L’équipe de Champs d’Or en Beauce a trouvé de l’or à la surface. Mais pour avoir vraiment la réponse, il faut forer et on espère qu’en profondeur, on va frapper un gisement , note Patrick Levasseur avec en main une carte des endroits où les forages auront lieu.

Le filon d'or connu sous le nom de l'indice Grondin à Beauceville. Serait-ce la source de l'or en Beauce? L'entreprise fait des forages pour le savoir. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Des forages de 30 à 100 mètres de profondeur réalisés de façon perpendiculaire au filon d’or. L’objectif : récolter des carottes, des extraits de roches qui seront analysées en laboratoire pour connaître leur contenu en or.

On regarde ça comme un grand casse-tête qu’il faut résoudre. C’est le grand mystère en Beauce.

L’histoire de l’or en Beauce

Il en a coulé de l’eau dans la rivière Gilbert, nommée Touffe de pins à l’époque, depuis la découverte de la première pépite d’or par la jeune Clotilde Gilbert en 1846, grosse comme un œuf de pigeon, raconte-t-on.

Tout le minier Canadien a fait ses débuts en Beauce selon Patrick Levasseur. La première mine d’or, la première compagnie d’or, la première ruée vers l’or au Canada, c’était ici en Beauce avant le Klondike.

Des chercheurs d'or près de la rivière Gilbert à Saint-Simon-les-Mines en 1863 Photo : Archives nationales à Québec / Cote : P835,D2,P2 / Collection Michel Gaumond - Photographe non identifié / Date : 1863

À partir des années 1860, Saint-Simon-les-Mines attire des centaines de prospecteurs jusqu’au début du XXe siècle. Certains partant d’aussi loin que l’Europe pour venir dans la région. Ça arrivait de tout bord et de tout côté , lance Yvan Poulin président de la Corporation de la conservation du patrimoine de Saint-Simon-les-Mines.

En mai 1864, il se construisait 50 maisons par jour.

À cette époque, la municipalité qui s'appelait Gilbertville comptait 2000 résidents, explique le conférencier qui va publier un livre au printemps prochain sur l’histoire du village. L’exploitation de l’or se poursuit dans les années 1960 avec de la drague, mais l’aventure ne dure que quelques années.

L'exploitation de l'or s'est poursuivie au début des années 1960 avec de la drague. Photo : Courtoisie: Rosaire Gamache / Société du patrimoine des Beaucerons

Ce mastodonte était positionné dans un endroit stratégique pour récolter des dépôts d'or à Saint-Simon-les-Mines. Photo : Courtoisie: Rosaire Gamache / Société du patrimoine des Beaucerons

La drague pour la récolte de l'or dans les années 1960. Photo : Courtoisie: Rosaire Gamache / Société du patrimoine des Beaucerons

Encore aujourd’hui, l’intérêt est toujours là pour cet or. Est-ce qu’une nouvelle page de son histoire avec la Beauce sera tournée avec l’exploration de Champs d’Or en Beauce présentement à Saint-Simon-les-Mines? La réponse sera connue dans quelques mois, lorsque les résultats d’analyse seront connus.