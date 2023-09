Le ministre Kris Austin en tournée pour présenter son plan de lutte contre la criminalité

Le ministre de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick, Kris Austin, effectue une tournée provinciale de consultation au sujet de son plan de lutte contre la criminalité.

Sa tournée comprend 12 arrêts. Le premier arrêt, la semaine dernière, était à Miramichi.

Kris Austin n’est pas disponible pour une entrevue, selon le porte-parole du ministère, Allan Dearing, qui n’a pas répondu à une demande d’information sur cette tournée.

La députée conservatrice Michelle Conroy, qui n’a pas répondu elle non plus à une demande d’entrevue, a toutefois publié certaines informations sur Facebook. Selon elle, il y a eu une bonne participation de policiers, d’ambulanciers et d’autres premiers répondants à Miramichi.

Bientôt, un projet de loi sur l’intervention avec compassion

Mme Conroy a publié sur Facebook des photographies d’un diaporama du ministre Austin qui révèlent certains sujets abordés au cours de la discussion.

Un tableau projeté durant la présentation mentionne une série de stratégies et un échéancier pour les mettre en œuvre. Elles sont réparties en quatre catégories portant sur l’application de la loi, les partenariats, la modernisation de la loi et l’amélioration du système de justice pénale.

Le gouvernement avait déjà parlé de certaines d’entre elles, dont ses intentions d’embaucher 80 agents supplémentaires de la GRC et d’équiper les agents de la paix de fusils et de pistolets à impulsion électrique.

Parmi les nouvelles stratégies, il est question d’un projet de loi en matière d’intervention avec compassion qui serait déposé d’ici la fin d’octobre.

Les discussions portaient aussi sur les intrusions, les gardiens de sécurité, un éventuel établissement correctionnel centralisé ainsi qu’un modèle policier spécialisé.

Un conseiller municipal enthousiaste

Jeffrey Sheasgreen, un conseiller municipal de Miramichi River Valley, a écouté le ministre Austin lors de son arrêt à Miramichi et en parle avec enthousiasme.

Je pense que la GRC ainsi que tous nos agents de la paix et autres font un excellent travail et, vous savez, je pense que le plan pour l'avenir est bon , affirme M. Sheasgreen.

Si nous employons plus de policiers, bien sûr cela va nous aider, n’est-ce pas? Le public se sentira mieux lorsqu'il verra plus de policiers tout le temps , ajoute-t-il.

Kris Austin a aussi parlé d’appuyer davantage les organismes communautaires qui aident les toxicomanes et les sans-abris, selon Jeffrey Sheasgreen.

Le gouvernement avait déjà annoncé 32,6 millions de dollars pour ajouter 80 agents à la GRC dans la province, une augmentation de 5 millions de dollars du financement de divers services d’aide en matière de toxicomanie et de santé mentale, ainsi que 3,7 millions de dollars pour des mesures destinées à réduire le taux de récidive des condamnés.