World Energy : des citoyens dénoncent un calendrier trop serré pour évaluer les impacts

Des résidents de l’ouest de Terre-Neuve, où l'entreprise World Energy GH2 propose de construire des centaines d’éoliennes et une usine d’hydrogène et d’ammoniac, craignent de ne pas avoir assez de temps et de ressources pour bien analyser les impacts du projet, qui transformerait le paysage de leur région.

L’entreprise a soumis au gouvernement provincial, le 22 août, l'étude d'impact environnemental du projet Nujio’qonik, évalué à 16 milliards de dollars. Si ces documents (Nouvelle fenêtre) font environ 4100 pages, les organismes communautaires et environnementaux n’ont que 50 jours pour les lire et présenter leurs commentaires au ministre de l’Environnement et du Changement climatique.

Cinquante jours, c'est nettement insuffisant pour examiner ces documents [...] J’ai fait le calcul et ça me prendrait huit ou neuf semaines, si je m’y consacrais 40 heures par semaine , affirme Greg Mitchell, environnementaliste de longue date qui participe à des étude d'impact et milite pour des causes écologistes depuis près de 50 ans.

Ce dernier soutient que le projet, le premier de son genre à Terre-Neuve-et-Labrador, devrait être assujetti à une évaluation fédérale. Ce processus plus long permettrait aux groupes communautaires de recevoir du financement et d’embaucher des experts neutres pour réviser les soumissions de World Energy.

Au niveau provincial, il n’y a pas de financement [pour embaucher des experts indépendants] on n’a pas l'expertise nécessaire. Si on veut poser des questions, il faut qu’on s’adresse directement au promoteur.

Un projet d'envergure

Le consortium World Energy propose un mégaprojet en au moins deux phases. La première phase comprend la construction de 164 éoliennes de 200 m de hauteur dans la région de Port au Port qui alimenteraient une usine d’hydrogène et d’ammoniac à Stephenville. La deuxième prévoit la construction du même nombre d’éoliennes dans la vallée de Codroy, au sud de Stephenville. L’ammoniac serait exporté par bateau en Europe.

L’évaluation d’impact du projet comprend 27 plans et études élaborés dans la dernière année.

World Energy envoie aux résidents, sur demande, des copies papier de l’étude d’impact. Des versions papier sont aussi disponibles dans plusieurs bibliothèques de la région : à Stephenville, à Stephenville Crossing, à St. George’s, à Port au Port Est, à Lourdes, à McKays, à Cap-Saint-Georges et à Upper Ferry. Elles sont aussi disponibles au bureau de l’entreprise, à Stephenville.

World Energy organise aussi des présentations avec des groupes communautaires et autochtones, selon la porte-parole, Laura Barron.

Ouvrir en mode plein écran Une carte montrant, en orange, les secteur où se situeraient environ 328 éoliennes de 200 m de hauteur, dans les régions de Port au Port et de la vallée de Codroy, dans l'ouest de Terre-Neuve. Photo : Gracieuseté - World Energy GH2

Des résidents comme Kevin Phillips soulignent toutefois que les bibliothèques de la région ne sont ouvertes que pendant quelques heures par jour. Il soutient qu'il n'y a pas assez de copies papier pour permettre à tous les résidents d'en obtenir une et ajoute aussi que de nombreux résidents de la région n’ont pas accès à des ordinateurs ou pourraient avoir de la difficulté à lire des milliers de pages sur leur téléphone cellulaire.

Kevin Phillips a eu une copie de l’étude d'impact lorsqu’il a contacté le ministère de l’Environnement, qui l'a redirigé vers un représentant de World Energy. Cette version papier voyage de maison en maison dans sa communauté.

Il n’y a personne ici qui est contre l’énergie verte , affirme-t-il. Mais on ne veut pas un projet dit vert s’il nuit à l'environnement et aux écosystèmes.

Tout ce qu’on veut, c’est un processus équitable qui permet de prendre des décisions éclairées, ajoute-t-il.

Un processus très rigoureux

Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Bernard Davis, qualifie l’évaluation environnementale en cours de processus très rigoureux .

Il reconnaît que le groupe Environmental Transparency Committee, composé de résidents de la péninsule de Port au Port, ainsi que 15 autres groupes communautaires et environnementaux, ont demandé au gouvernement fédéral d’entreprendre sa propre analyse du projet. Il estime toutefois que le processus provincial sera suffisant pour évaluer les impacts environnementaux possibles et les mesures possibles pour les atténuer.

Ouvrir en mode plein écran Si le projet Nujio’qonik GH2 obtient le feu vert du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, 164 éoliennes seront construites dans la région de la péninsule de Port au Port. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

La province a annoncé la semaine dernière que quatre entreprises, dont World Energy, pourront soumettre une demande au gouvernement pour construire des éoliennes sur des terres de la Couronne.

World Energy aura jusqu’à 18 mois pour finaliser sa demande pour obtenir des terres publiques. La construction ne pourra pas commencer avant que ces terres ne soient octroyées et que l’évaluation environnementale du gouvernement ne soit terminée.

Les groupes communautaires et environnementaux ont jusqu’à 11 octobre pour soumettre au ministre Davis leurs commentaires sur l’étude d’impact de World Energy. Bernard Davis aura jusqu’au 31 octobre pour décider de l'avenir du projet.

World Energy veut commencer à bâtir ses installations à Port au Port au milieu de l’année 2024, pour terminer les travaux au début de 2026. Les travaux dans la vallée de Codroy auraient lieu de la fin de 2025 au début de 2027.