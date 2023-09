Un saison d’abondance inouïe pour les homardiers gaspésiens

D’après les données préliminaires de Pêches et Océans Canada, la quantité totale débarquée pour l’ensemble des zones de pêche gaspésiennes en 2023 est de près 4 900 tonnes (t.)

En comparaison, en 2021, une année record, les homardiers avaient rapporté à quai un peu plus de 3 800 tonnes. C’était juste un peu moins, l’an dernier.

Après les homardiers des Îles-de-la-Madeleine, c’est donc au tour des homardiers gaspésiens d’établir un nouveau record de leurs débarquements en 2023.

Le directeur général du Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie (RPPSG), O’Neil Cloutier, anticipait déjà à la mi-juillet au moment où la saison s’est terminée que la récolte serait exceptionnelle.

M. Cloutier rappelle que les pêcheurs ont traversé des années difficiles au début des années 2000 après avoir surexploité la ressource. Il souligne qu’en 2010, les pêcheurs de homard de la Gaspésie débarquaient à peine plus qu’un millier de tonnes. Les homardiers ont fait beaucoup d’efforts pour parvenir à une pêche durable.

Les pêcheurs de homard de la Gaspésie ont obtenu un prix moyen supérieur à celui d'avant la pandémie pour leurs captures. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / René Landry

Autre bonne nouvelle pour les homardiers : les prix étaient au rendez-vous. À 7,64 $, la livre, le prix moyen était légèrement en baisse par rapport à l’an dernier, néanmoins plus élevé qu’avant la pandémie.

Bien que la pêche soit de plus en plus rentable, les frais ont aussi augmenté, note M. Cloutier. L’inflation touche aussi les pêcheurs, notamment le pétrole, le salaire et les appâts. Plus tu pêches de homard, plus tu as besoin d’appâts , commente O’Neil Cloutier.

Protection des mammifères marins

Les homardiers de la Gaspésie ont aussi commencé à investir pour s’équiper d’engins de pêche qui permettent d’éviter les empêtrements de mammifères marins.

Le directeur du Regroupement rapporte que cette saison, 50 % des mouillages des homardiers étaient munis de cordage pouvant se rompre si une baleine s’y accrochait. Ce taux devrait encore augmenter en 2024.

O’Neil Cloutier indique que les membres du Regroupement seront prêts lorsque le gouvernement américain obligera les pêcheurs canadiens à se doter de mesures de protection des mammifères marins pour exporter aux États-Unis. On est très, très près de couvrir 100 % des mouillages et on devrait rester ouvert pour le marché américain , assure M. Cloutier.

Débarquement de homards sur le quai de L'Anse-à-Beaufils, en Gaspésie. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Bruno Lelièvre

Cette avancée a été effectuée, même si les baleines noires ne fréquentent pas les eaux côtières où pêchent les homardiers de la Gaspésie, souligne le responsable du Regroupement. Les baleines franches ou baleines noires de l’Atlantique Nord font l’objet d’une surveillance accrue en raison des menaces qui pèsent sur l’espèce en voie de disparition.

En 2018, la majorité des détenteurs de permis de homard de la zone 20A et d'une partie de la zone 20B de la Gaspésie avaient dû cesser de pêcher lorsqu’une baleine avait été aperçue à moins d’une vingtaine de kilomètres des côtes. Alors qu’on ne pêche qu’à un kilomètre de la côte. On n’en a jamais vu et on n’en verra jamais à si peu de profondeur , s’insurge encore O’Neil Cloutier qui était un des pêcheurs touchés par la levée des casiers.

Satisfaits de leur saison, les homardiers de la Gaspésie regardent maintenant vers l’avenir.

Dans cette perspective, l’ouverture d’une pêche commerciale au nord de la Gaspésie est vivement attendue. Peut-être que la problématique dans le turbot et dans la crevette actuellement fait que le ministère [Pêches et Océans] va être plus ouvert à accorder des permis , commente M. Cloutier.

La zone 19A1, située entre Rivière-à-Claude et Tartigou, dans le secteur de Matane, était cette année l’objet d’une pêche exploratoire. Quatre permis de pêche expérimentale ont été délivrés en 2018 par Pêches et Océans dans cette zone. Ces pêches servent pour le moment à évaluer le potentiel du secteur.

Avec la collaboration de Marguerite Morin