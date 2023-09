Thunder Bay célèbre le rétablissement et la guérison

Célébrer l’espoir et la réalité du rétablissement, promouvoir un environnement sûr et favorable pour échanger sur la dépendance et le rétablissement, voilà le pari que fait le festival Rockin’ Recovery au sein de la communauté du Nord de l’Ontario depuis maintenant 10 ans.

Cet événement, organisé pendant le mois du rétablissement, est une initiative du comité de sensibilisation aux drogues de la Ville de Thunder Bay, du bureau de santé publique du district de Thunder Bay et de la stratégie antidrogue de la communauté.

Artisans, acteurs en santé mentale et toxicomanie de la communauté, musique, témoignages et activités pour les enfants… le festival a quelque chose pour tous et se veut familial, avance Tammy Turnbull, membre du conseil du Comité de sensibilisation aux drogues et une des fondatrices du festival.

Pour qu’une personne guérisse de sa dépendance, il faut lui donner de l’espoir et lui montrer qu’elle fait partie de la communauté.

Tout un changement depuis sa fondation. On donnait trop d'informations, c’était trop éducatif et pas assez divertissant , se remémore Mme Turnbull.

Qui veut avoir l’impression de se retrouver sur les bancs d’école? s’exclame-t-elle. D'où l'idée d’utiliser la musique pour changer l’état d’esprit des gens et rendre l’événement festif.

Rockin Recovery est né de cette volonté de parler des succès à travers la musique et les histoires , dit-elle.

Quoi de mieux que d’aider les gens à comprendre la dépendance sous un autre angle que de rendre le tout amusant ; amusant d’apprendre, de s’entourer de gens, d’en parler [de dépendances], d’exprimer ses inquiétudes et de parler de succès.

La tête d’affiche du festival, le chanteur-compositeur ottavien Craig Cardiff, est d’accord avec Mme Turnbull.

Il confirme l’importance de la musique et des liens qu’elle crée, tout en soulignant qu’il encourage les gens à composer leurs propres chansons et raconter leur propre histoire.

Les témoignages des Storytellers (conteurs) qui racontent leur combat contre la toxicomanie sont entrecoupés de prestations musicales.

Une façon de faire qui porte fruit. En dépit d’histoires crève-cœur , confie Mme Turnbull, les conversations sont meilleures et contribuent à la déstigmatisation de la dépendance .

Elle reconnaît que Thunder Bay demeure l’une des villes qui affichent les taux les plus élevés de surdose d'opioïde dans toute la province, mais croit que la communauté demeure parmi celles qui travaillent le plus fort pour offrir des solutions .

Elle évoque, entre autres, les programmes d'approvisionnement sécuritaire et les programmes de vérification du contenu des drogues.

L’événement, qui a d’habitude lieu à la marina sur le bord du lac Supérieur, a toutefois été annulé et sera plutôt diffusé sur les médias sociaux. Une décision de dernière minute prise en raison de vents trop forts.

Le service des communications du festival indique que la tête d’affiche, Craig Cardiff, et les Storytellers (conteurs), qui témoignent de leur parcours de guérison, seront en direct sur la page Facebook du comité de sensibilisation aux drogues dès 17 h 00.

Avec les informations de Matt Fratpietro de CBC