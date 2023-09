Une vague de nominations pour L’Eau vive aux prix d’excellence de la presse francophone

Le journal fransaskois L’Eau vive est en nomination dans cinq catégories différentes pour des prix d’excellence de la presse francophone 2023 décernés par Réseau.Presse, anciennement connu sous le nom de l’Association de la presse francophone (APF).

Par voie de communiqué, mercredi, le réseau qui regroupe 21 journaux francophones en dehors du Québec a dévoilé les journaux en nomination.

Réseau.Presse célèbre annuellement l'engagement de ses membres en octroyant un total de 14 distinctions, dont 10 prix d'excellence, 3 prix d'excellence générale et le prix du Journal de l'année.

De plus, deux prix hors catégories seront décernés pour reconnaître le travail de journalistes qui oeuvre pour Francopresse. On retrouvera le Prix reconnaissance pour l’article Francopresse de l’année et le Prix reconnaissance pour la chronique de l’année parue dans Francopresse.

Les nominations de L’Eau vive : Prix d'excellence générale pour la qualité graphique,

Prix d’excellence pour l’article Arts et culture de l’année,

de l’année, Prix d'excellence pour la chronique de l’année,

Prix d'excellence pour la nouvelle exclusive de l’année,

Prix d’excellence pour la Une de l’année.

À titre comparatif, L’Eau vive a été nommée dans quatre catégories l’année dernière, ce qui représente un nombre inférieur de nominations par rapport à l'année 2023. En 2022, L'Eau Vive a remporté les prix d'excellence pour la une de l'année et la photographie de l'année.

Les lauréats des prix d’excellence de la presse francophone 2023 seront dévoilés le 20 octobre lors d’un événement traditionnel anti-gala au Centre national des Arts à Ottawa.

L'Eau vive : histoire vivante de la Fransaskoise

La première édition de L’Eau vive a été lancée le 12 octobre 1971 sous l’impulsion de l’Association culturelle franco-canadienne de la Saskatchewan (ACFC), l’organisme qui représentait les francophones de la province et qui est ensuite devenu l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF).

C’est aussi à la même époque, que L’Eau vive propose le terme Fransaskois pour décrire les francophones de la Saskatchewan. Auparavant, ces derniers se définissaient comme Franco-Canadiens de la Saskatchewan.

Ouvrir en mode plein écran La une du journal l'Eau vive du 15 novembre 1978. Photo : Radio-Canada

Concernant le choix du nom du journal, c'est le journaliste à la station de radio CFRG de Gravelbourg, Marcel Moor, qui a proposé le nom L'Eau vive.